La Renault 5 électrique cartonne en Europe, la preuve avec ces excellents chiffres

Les chiffres de ventes de voitures électriques de février en Europe sont tombés. Et bonne nouvelle, les immatriculations repartent à la hausse. Si Tesla reste en tête, Volkswagen et les marques chinoises progressent à vitesse grand V… sans oublier la percée de la R5 électrique.

Si vous suivez l’actualité automobile, vous devez sans doute savoir que le marché n’est pas vraiment à la fête en ce moment. Les ventes de voitures neuves ont chuté en 2024, et pas seulement les autos électriques. Certains constructeurs sont cependant plus touchés que d’autres, comme Tesla ou encore Volkswagen, dont les immatriculations ont fortement baissé.

Une belle remontée

Mais où en est-on en ce début d’année ? Après Automotive News il y a quelques jours, c’est désormais au tour du cabinet spécialisé Jato de dévoiler les chiffres de ventes des voitures électriques en Europe en février. Et bonne nouvelle, ces derniers sont en hausse ! En effet, 164 148 autos zéro-émission (à l’échappement) ont été immatriculées le mois dernier sur le Vieux Continent. Un chiffre qui grimpe de 26 % par rapport à la même période en 2024.

Et ce n’est pas tout. Car la part de marché a également explosé, passant de 13 % en 2024 à 17 % en 2025. Une belle progression, tandis que les ventes globales de voitures neuves, toutes motorisations confondues, ont chuté de 2,5 % entre février 2025 et 2024. Mais une chose ne change pas, c’est que la Tesla Model Y reste encore et toujours en tête des ventes de voitures électriques sur le Vieux Continent. Ce dernier a été immatriculé à 8 790 exemplaires en février, mais il accuse tout de même une chute de 56 %.

Ce qui n’est pas étonnant, car les ventes du constructeur américain ne cessent de chuter depuis plusieurs mois. La firme cumule la transition avec le nouveau Model Y, un fort désamour des clients, ainsi qu’une campagne de boycott suite aux prises de position polémiques d’Elon Musk. Ce qui n’empêche cependant pas la Tesla Model 3 d’arriver sur la 2ᵉ marche du podium, avec 6 834 unités. Soit une baisse de 14 % tout de même. En 3ᵉ position, nous retrouvons la Volkswagen ID.4, dont les immatriculations progressent de 150 %.

Un chiffre particulièrement impressionnant, surtout quand on sait à quel point le constructeur avait jusqu’à présent du mal à vendre ses voitures électriques. Pourtant, ce dernier reste leader des immatriculations en Europe, toutes motorisations confondues. Il devance très largement Tesla, avec en plus une progression de 180 %. De quoi permettre à la firme de reprendre du poil de la bête, alors qu’elle prévoit de nombreuses suppressions d’emplois ? Rien n’est encore sûr pour le moment, car la situation reste tendue.

Le boom des voitures chinoises

Au pied du podium, nous retrouvons la nouvelle Renault 5 E-Tech, qui continue de cartonner. Pour mémoire, elle avait été la voiture électrique la plus vendue en France au mois de novembre 2024, et elle s’impose désormais partout en Europe. Ce sont 5 659 unités qui ont été vendues sur le Vieux Continent rien qu’au mois de février 2025. Elle est suivie par les Volkswagen ID.7 et ID.3, avec respectivement 5 432 et 5 384 immatriculations.

Puis, les Kia EV3 et Citroën ë-C3 viennent compléter le classement, à la 7ᵉ et 8ᵉ position. De belles performances, qui nous prouvent que les petites voitures électriques abordables pourraient contribuer à relancer les ventes. C’est ce qu’expliquaient certains experts, tablant sur un boom de ces dernières en 2025. Ils ne se sont visiblement pas trompés. Mais ce qui est surtout impressionnant, c’est la progression des constructeurs chinois.

Les immatriculations d’autos de marques de l’Empire du Milieu ont flambé en février 2025 avec 40 643 unités, soit une hausse démentielle de 82 % par rapport à la même période en 2024. Leur part de marché est passé de 2,3 % à 4,2 %. Un chiffre valable uniquement pour les marques chinoises. Tandis que les constructeurs qui appartiennent à une entreprise chinoise, comme Polestar, Volvo ou Lotus, ont vu leurs ventes grimper de 30 % en février 2025. Ce qui risque de ne pas plaire à l’Union Européenne, qui avait pourtant mis en place des droits de douane plus élevés. Cela dans le but de mettre des bâtons dans les roues de ces marques.

Ventes de voitures électriques en Europe en février 2025

Mdèle Immatriculations Tesla Model Y 8 790 Tesla Model 3 6 834 Volkswagen ID.4 6 172 Renault 5 E-Tech 5 659 Volkswagen ID.7 5 432 Volkswagen ID.3 5 384 Kia EV3 5 373 Citroën ë-C3 5 156 Skoda Enyaq 4 682 BMW iX1 4 370