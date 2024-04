« Plus de 1000 km par jour » : Mercedes prouve que le camion électrique est aussi rapide que le diesel sur longue distance

"These Trucks Will Be So Hard To Electrify"…@DaimlerTruck:

We just tested our eActros charging at 1001 kW last week ;-)

MEGAWATT CHARGING IS HERE!

1242A / 806V testing session shared#MCS #electrictrucks #1000kW

