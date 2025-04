Fiat rend sa voiture électrique aussi abordable qu’une Dacia Spring avec cette alléchante promotion

La Fiat Grande Panda est la cousine technique de la Citroën ë-C3, mais avec une dose de fun en plus. La petite voiture électrique italienne se paie même le luxe d’être plus séduisante que la française, tout en affichant un prix inférieur grâce à une remise avantageuse.

Et si le prochain grand succès de Fiat n’était plus la 500, mais la Grande Panda ? Avec cette nouvelle génération inspirée de la toute première, la marque italienne propose une citadine au caractère affirmé et au style séduisant, qui n’a rien à envier à une Renault 5 de gamme équivalente.

Pour aller plus loin

On a essayé la Fiat Grande Panda électrique et abordable : une Citroën C3, mais plus aboutie

Sa version électrique s’offre même le luxe d’être proposée au prix d’une Dacia Spring via une promotion visible sur le site internet de Fiat.

Une remise plus qu’intéressante, mais assez technique à comprendre

Fiat communique sur sa Grande Panda Electric avec un prix d’appel fixé à 18 900 euros, soit exactement le même tarif qu’une Dacia Spring dans sa version 65 ch… et sa version hybride.

Pour arriver à ce montant, Fiat applique plusieurs déductions sur le prix catalogue de sa Panda électrique, initialement affichée à 24 900 euros. La marque soustrait 4 000 euros correspondant au bonus écologique maximal, qu’elle étend à tous les foyers en proposant une remise équivalente, quel que soit le niveau d’éligibilité au bonus réel. À cela s’ajoutent la prime CEE de 353 euros et une remise constructeur de 1 647 euros.

Fiat Grande Panda (Red) // Source : Fiat

Résultat : un écart de 6 000 euros entre le prix catalogue et le montant final à la charge de l’acheteur pour cette version d’entrée de gamme, baptisée (Red), de la Grande Panda.

La finition haut de gamme, baptisée La Prima, est pour sa part accessible à partir de 22 900 euros, en tenant compte des mêmes conditions de bonus écologique (4 000 € pour tous), de la prime CertiNergy (353 €), mais avec une remise Fiat réduite à 647 euros.

Très abordable et assez convaincante

La Fiat Grande Panda est donc la cousine technique de la Citroën ë-C3, toutes deux reposant sur la plateforme Smart Car. On y retrouve le même moteur électrique développant 113 chevaux, associé à une batterie de 44 kWh compatible avec une puissance de charge allant jusqu’à 100 kW. L’autonomie annoncée atteint 320 km en cycle mixte WLTP, ce qui est relativement convaincant en comparaison du prix.

En face, la Renault 5 Autonomie Urbaine de 120 chevaux est équipée d’une batterie de 40 kWh, offrant une autonomie de 312 km et une puissance de charge limitée à 80 kW. Son prix de départ est cependant plus élevé : 27 990 euros avant déduction du bonus écologique, soit 23 990 euros avec le bonus maximal de 4 000 euros.

De ce fait, on retrouve un écart de 5 000 euros entre la version la moins chère de la Renault 5 actuellement au catalogue et la Fiat Grande Panda remisée.

C’est aussi plus avantageux que sa cousine, la Citroën ë-C3, débutant à 19 300 euros (en soustrayant le bonus écologique maximal) avec un équipement moins généreux : la française doit faire sans écran central, par exemple.