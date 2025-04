Voici les prix de la nouvelle Citroën Ami : la voiture électrique sans permis garde son point fort

Après sa présentation au Mondial de l’Auto fin 2024, la Citroën Ami restylée est disponible à la commande. Ni les prix, ni les caractéristiques de la plus célèbre des voitures sans permis n’évoluent, mais la version Buggy est de retour !

Citroën Ami (2025) // Source : Citroën

Apparue en 2020, la Citroën Ami a quelque peu secoué son monde. Une voiture électrique sans permis extrêmement rudimentaire, affichée à un tarif canon… qui a fini par rencontrer le succès, avec 75 000 exemplaires écoulés.

Un succès qui a poussé Citroën à prendre soin de son Ami. En témoigne la version restylée présentée au Mondial de Paris, et dont les commandes vont bientôt ouvrir – l’occasion de découvrir ses tarifs dans un communiqué de presse.

Des modifications esthétiques

Fini le bleu clair et le regard vide : la Citroën Ami devient plus expressive. Tout en conservant sa symétrie parfaite entre avant et arrière, les projecteurs montent d’un niveau, tandis que les passages de roue se font plus protubérants.

Citroën Ami (2025) // Source : Citroën

Petit clin d’œil historique : des stries sur les ailes avant droite et arrière gauche, reprenant l’idée de la 2CV d’antan. La teinte Night Sepia et les nouveaux autocollants (à poser soi-même) participent à ce changement de personnalité.

Notons également le retour, comme nous l’avions mentionné en janvier, de la version Buggy. Et si les deux précédentes versions n’étaient que des séries limitées, cette troisième itération est là pour rester. Les portes et le toit disparaissent, le look se fait plus baroudeur.

Citroën Ami Buggy (2025) // Source : Citroën

L’habitacle, en revanche, n’évolue pas d’un iota. L’ascétisme reste de rigueur, avec un petit écran pour le conducteur, deux sièges très fins et une planche de bord pour le moins dénudée. Ici aussi, des packs couleur permettront d’égayer cet intérieur. Toujours pas de climatisation à l’appel, contrairement au nouveau Mobilize Duo.

Aucune modification technique, un prix inchangé

Autre secteur auquel Citroën n’a pas touché : la fiche technique. Cette « nouvelle » Ami dispose toujours d’une batterie de 5,4 kWh, alimentant un moteur de 6 kW (8 ch).

Citroën Ami (2025) // Source : Citroën

La vitesse est limitée à 45 km/h, voiture sans permis oblige, tandis que l’autonomie reste à 75 km en une charge – qui prend 4 heures sur une simple prise 220 volts.

Bonne nouvelle : les prix n’évoluent pas. La Citroën Ami « 2025 » conserve son prix plancher de 7 990 euros, tandis que le pack couleur demande un extra de 400 euros (portant l’addition à 8 390 euros).

Citroën Ami (2025) // Source : Citroën

Pour les plus originaux, l’Ami Buggy est disponible à partir de 9 590 euros, voire 9 990 euros pour sa déclinaison Palmeira, avec des stickers exclusifs. Les commandes ouvrent le 6 mai 2025.