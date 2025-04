Citroën vient de rendre furieux 1 050 personnes avec cette nouvelle voiture électrique sans permis

À l’approche de l’été, Citroën vient de dévoiler la nouvelle Ami Buggy. La voiture électrique sans permis revient avec un look toujours plus séduisant et est désormais disponible pour tous.

D’abord lancée en série très limitée de 50 exemplaires, la Citroën Ami Buggy a tout de suite séduit une clientèle jeune et branchée. Les voitures s’étaient vendues très rapidement ! En 2023, la marque aux chevrons avait annoncé le lancement de 1 000 autres exemplaires de l’Ami Buggy, faisant enrager les premiers propriétaires de la version initiale très limitée, dont les prix avaient grimpé en flèche.

Cette fois-ci, Citroën risque de se mettre à dos 1 050 personnes, puisqu’une troisième version de l’Ami Buggy a été annoncée, et le communiqué de presse ne parle plus de série limitée…

Une nouvelle Ami Buggy

Cette version 2025 de l’Ami Buggy hérite des évolutions de l’Ami restylée présentée au Mondial de l’Auto de Paris en 2024. La position des optiques avant a changé, se rapprochant du pare-brise et des coins de la voiture, tandis que les projecteurs sont désormais entourés d’un cerclage noir. On remarque également la présence du nouveau logo Citroën à l’avant, au design vintage, ainsi que de jantes au dessin modernisé.

La version Ami Buggy se distingue d’une Ami conventionnelle par l’absence de portes et de toit rigide. Les portes sont remplacées par des arceaux métalliques noirs montés sur charnières, et des bâches additionnelles sont proposées en accessoires pour se protéger du vent et de la pluie en cas de mauvaise météo, à l’image de la Méhari à son époque. Le toit est équipé d’une capote souple en toile, facile à fermer.

L’Ami Buggy se reconnaît aussi à son aileron arrière, ses jantes en acier de 14 pouces à la finition dorée, et ses centres de roue noirs arborant le chevron de la marque. Les logos sont d’ailleurs présentés dans une teinte jaune.

Un pack Palmeira pour encore plus de fun

Cette nouvelle version de l’Ami Buggy propose un pack Palmeira avec des éléments de couleur jaune, comme les trois boîtes de rangement intérieures, le crochet de sac, les deux tapis de sol, un filet de séparation central et un jeu de filets de porte colorés. Sans couleur spécifique, on retrouve également un filet de séparation central, un support pour smartphone, le My Connect Box incluant l’application « My Ami Play », ainsi qu’un jeu de stickers à coller sur la custode arrière et un autre sur les arches de roue.

Citroën Ami Buggy (2025) // Source : Citroën Citroën Ami Buggy (2025) // Source : Citroën Citroën Ami Buggy (2025) // Source : Citroën Citroën Ami Buggy (2025) // Source : Citroën

Ce pack optionnel permet de rendre l’Ami Buggy encore plus fun qu’en version de série. De plus, une mascotte, Andy le petit robot, est livrée avec le véhicule. Pensée pour s’installer sur le tableau de bord de l’Ami Buggy, elle bouge la tête au rythme du véhicule.

Le prix de cette série qui n’est plus limitée

Cette fois-ci, Citroën ouvre les vannes et ne compte plus faire de l’Ami Buggy une série limitée. Dommage si vous aviez acheté au prix fort une Ami Buggy…

Vous pourrez vous consoler en constatant que le prix de cette nouvelle Ami Buggy n’est pas donné. Elle débute à 9 590 euros, et il faut compter 9 990 euros pour la version équipée du pack Palmeira. On est loin des 6 900 euros demandés pour l’Ami « de base », mais presque aussi cher que les 9 890 demandés par la Fiat Topolino Dolcevita, sa cousine italienne.

Pour rappel, l’Ami, comme l’Ami Buggy, propose une autonomie de 75 km et une vitesse maximale bridée à 45 km/h, ce qui la rend compatible avec le permis AM, permettant donc la conduite dès 14 ans, comme un cyclomoteur.