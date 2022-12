La Citroën Ami Buggy est de retour : les stocks seront-ils suffisants ?

En juin dernier, Citroën présentait My Ami Buggy, une version baroudeuse et délurée du quadricyle électrique. Seulement 50 exemplaires avaient été produits, tous vendus en 18 minutes. Mais la marque pense aux déçus et s'apprête à lancer une nouvelle fournée.

C’est un succès sur lequel peu auraient parié. Et pourtant. Au mois de juin dernier, Citroën levait le voile sur une nouvelle version de son Ami, deux ans après son lancement. Une série spéciale au look détonnant et à la philosophie complètement délurée et second degré, qui a rapidement conquis le coeur des clients. A tel point que les 50 exemplaires commercialisés ont tous été écoulés en seulement 18 minutes. Incroyable.

Une nouvelle version

Autant dire que cette version, inspirée du concept dévoilé en décembre 2021 aura malheureusement fait beaucoup de déçus. Certes, il était possible de se rattraper en achetant l‘un des nombreux exemplaires rapidement mis en vente sur Leboncoin. Mais alors que certains exemplaires demandaient plus de 20 000, voire 25 000 euros, il valait tout de même mieux passer son tour, comme l’explique Numerama. D’autant plus qu’il faut se rappeler que la voiture n’a rien d’une supercar exclusive…

Mais la marque a décidé de faire un petit geste pour tous les clients qui n’ont pas eu la chance de mettre la main sur cette série spéciale, affichée à 9 790 euros contre 7 790 euros pour la version de base. En effet, comme elle l’annonce dans un communiqué, une nouvelle fournée de My Ami Buggy sera bel et bien commercialisée dès l’année prochaine.

Et bonne nouvelle, ce seront cette fois-ci 1 000 exemplaires qui seront proposés à la vente, à la fin du premier trimestre 2023. La jour exact de l’ouverture des commandes n’a pas encore été communiqué par Citroën, qui invite les clients intéressés à se tenir prêt en s’inscrivant via un lien dédié. Les premières livraisons sont quant à elles prévues pour la fin de l’été, tandis que le prix n’a pas encore été annoncé. Il devrait rester proche de celui affiché pour la précédente version.

Quelques évolutions

Dans son communiqué, la marque aux chevrons, qui pourrait proposer une version débridée de son Ami précise que cette nouvelle Buggy sera très proche de la première édition mais qu’elle « réserve quelques surprises« . Celles-ci seront alors détaillées avant le printemps prochain. On pense notamment à une nouvelle teinte de carrosserie ou à des équipements supplémentaires à l’intérieur, mais il faudra encore faire preuve de patience.

Pour rappel, la Citroën Ami fait partie de la catégorie des quadricycles légers (L6e), comme la Microlino Lite, la Mobilize Duo ou encore la future Ligier Myli. De fait, elle affiche une puissance bridée à 6 kW, soit 8 chevaux pour une vitesse maximale limitée à 45 km/h. Elle embarque également une petite batterie de 5,5 kWh, qui lui permet de parcourir jusqu’à 75 kilomètres selon le cycle WLTP.

La petite voiture peut alors être conduite à partir de 14 ans comme un scooter 50 cc sans permis B. Seul le permis AM (anciennement BSR) est nécessaire. À noter qu’elle est également éligible à un bonus écologique de 900 euros. La version My Ami Buggy en profitera aussi en toute logique, alors qu’elle devrait reprendre la fiche technique de la version standard.

Celle-ci a déjà été écoulée à plus de 30 000 exemplaires à travers le monde. Déjà commercialisée en France, en Espagne, en Italie, au Portugal ainsi qu’en Belgique, entre autres, la citadine électrique sera bientôt sur les routes de Malte et de Suisse, ainsi que dans les DOM.

