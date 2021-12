Citroën a pimpé son Ami, et ça lui va très bien

Citroën a décliné son Ami... en plein mois de décembre. Pourtant, on aurait presque envie d'aller se balader sur les plages avec ce quadricycle 100 % électrique aux allures de buggy.

La Citroën Ami, vous devez certainement en croiser de plus en plus. La petite voiture sans permis 2 places se vend bien, les délais de livraison ont été allongés ces derniers mois. Elle a été pimpée par Citroën dans un concept Buggy, et le résultat est réussi.

Citroën n’a pas prévu de commercialiser ce modèle en l’état, mais il est évidemment que plusieurs idées seront mises de côté pour la prochaine évolution du quadricycle 100 % électrique.

Le quadricycle 100 % électrique a été stylisé

Premièrement, fini le plastique bleu, l’Ami a été repeinte, cette finition bi-ton lui donne un air beaucoup plus sérieux. Comme vous pouvez le constater, Citroën s’est fait plaisir : ses pare-buffles, ses enjoliveurs et grilles de projecteurs, ses boucliers, ou ses plastrons… tout a été revu.

Vous aurez également, certainement, remarqué l’absence de portes : ne vous inquiétez pas, même s’il pleut, vous serez protégés. Citroën a prévu des toiles imperméables transparentes rétractables.

Notez que tout ce qui est jaune est utilisable. Les sièges, plus épais que les sièges traditionnels, ont des coussins qui peuvent être retirés. Sur le volant, un sac banane peut vous permettre de ranger un smartphone ou un portefeuille. Sur le côté, au niveau des portes absentes, ce sont des sacs que vous pourrez prendre avec vous.

Son côté baroudeur, c’est aussi la barre d’éclairage à leds, positionnée sur l’avant du toit, mais aussi les roues typées « mud » et leurs jantes à déport dorées mat.

Les nouveautés restent visuelles, la base technique n’a pas évolué. Pour rappel, ce quadricycle léger propose un moteur électrique de 6 kW et bridé à 45 km/h. Cela permet à l’AMI d’être conduit dès l’âge de 14 ans en France. Citroën AMI se recharge toujours en 3 heures sur une prise secteur classique pour offrir jusqu’à 75 km d’autonomie.

Après un peu plus d’un an de commercialisation, Citroën a effectué quelques corrections sur son véhicule. Beaucoup se sont plaints de problèmes de batterie, désormais corrigés, mais aussi de problèmes de fuites lors des intempéries.

