Microlino : la rivale de la Citroën Ami est maintenant accessible à partir de 14 ans

Jusqu'alors uniquement réservée aux détenteurs du permis B1 à partir de 16 ans, la Microlino se décline en une toute nouvelle version Lite pouvant être conduite dès 14 ans. Présente au Mondial de Paris, la marque suisse a également dévoilé un tout nouveau concept.

Il y avait la Renault Twizy, puis la Citroën Ami. Deux autos insolites, accessibles à partir de 14 ans avec seulement le BSR. Mais depuis quelques temps, de nouveaux acteurs arrivent sur ce marché, de plus en plus concurrentiels. On peut notamment citer Mobilize (Renault), qui vient de lever le voile sur sa nouvelle Duo à l’occasion du Mondial de Paris qui ouvre ses portes au public ce mardi 18 octobre.

Une déclinaison plus accessible

Mais la petite Ami a désormais une autre rivale : la Microlino 2.0. Jusqu’alors, la citadine était uniquement disponible en version L7e, pouvant être conduite à partir de 16 ans avec un permis B1, comme les Xev Yoyo et autres Renault Twizy 80. Celle-ci embarque pour rappel un moteur de 12,5 kW de puissance, soit environ 17 chevaux pour 89 Nm de couple, tandis qu’elle se décline avec trois batteries offrant une autonomie comprise entre 91 et 230 kilomètres.

Mais voilà qu’une autre version vient officiellement d’être dévoilée au salon de Paris, pouvant cette fois-ci être conduite à partir de 14 ans. Baptisée Lite, celle-ci fait partie de la catégorie L6e, c’est à dire qu’elle est considérée comme un quadricycle léger.

Si l’autonomie est similaire à la version standard, la vitesse est quant à elle limitée à 45 km/h, contre 90 km/h pour cette dernière. La puissance de cette nouvelle déclinaison n’a pas été précisée, mais elle devrait avoir été fortement revue à la baisse. En effet, les véhicules de catégorie L6e ne peuvent pas dépasser les 4 kW.

Le reste des spécificités techniques devrait rester identique, comme le volume de coffre de 230 litres sur la version classique comme le détaille le communiqué de la marque. Quelques éléments esthétiques permettent toutefois de distinguer ces deux variantes, comme la garniture noir brillant en lieu et place de la bande de LED à l’avant ou encore le pare-choc noir à l’avant. De nouvelles couleurs font également leur apparition dans le catalogue.

Un adorable concept, qui sera bien produit

Mais ce n’est pas tout, car Microlino est venu à Paris avec des valises bien remplies. En plus de sa 2.0 et de sa Lite, la firme familiale suisse fondée en 1999 par Wim Ouboter en a également profité pour montrer un tout nouveau concept-car, baptisé Microlino Spiaggina Concept. Un véhicule inédit, inspiré de l’univers des voitures de plage et notamment des mythiques Fiat 600 Jolly et autres Citroën Mehari.

Si les caractéristiques techniques n’ont pas été détaillées, nul doute que celles-ci devraient être identiques à celles de la Microlino 2.0 standard. À noter que cette version se distingue sur le plan esthétique avec son toit en toile à rayures blanches et bleue, tandis qu’elle est intégralement ouverte sur les côtés. À bord, la sellerie imperméable est bleue et blanche, et arbore des coutures en forme de vagues. Le plancher est quant à lui réalisé en bois, dans l’habitacle mais également dans le coffre.

Prix et disponibilité

Comme l’explique le communiqué de la marque, ce show-car sera bel et bien produit de série dès l’été prochain, en version limitée, bien qu’aucun prix n’ait encore été annoncé. Pour rappel, la Microlino 2.0 standard débute quant à elle à partir de 12 500 euros, bonus écologique de 900 euros non déduit. La version Lite devrait quant à elle coûter un peu moins cher, mais son tarif n’est pas connu. Elle entamera sa production l’année prochaine.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.