Cette voiture française sans permis s’attaque à la Citroën Ami, mais est hors de prix

Ligier annonce le lancement de sa future Myli, une voiture sans permis 100 % électrique qui devrait chasser sur les terres de la Citroën Ami. Prévue pour l'année prochaine, elle annonce déjà ses tarifs... à mille lieux de sa rivale.

Finie l’époque où les voitures sans permis étaient ringardes et avaient une image plutôt médiocre. Aujourd’hui, ces petites autos pouvant être conduites à partir de 14 ou 16 ans rencontrent un fort succès auprès des jeunes. C’est bien sûr le cas de la Citroën Ami, mais le petit quadricycle tricolore n’est pas le seul sur ce segment, de plus en plus concurrentiel. En effet, de nombreux modèles viennent désormais lui faire de l’ombre, avec de nombreux atouts également.

Une rivale française

On pense notamment à l’adorable Microlino Lite, présente au Mondial de Paris en octobre dernier, mais également à la Mobilize Duo, entre autres. D’autres concurrentes ne devraient pas tarder à faire leur arrivée sur le marché, dont une également venue de chez nous. En effet, c’est cette fois-ci la firme tricolore Ligier qui s’apprête à lancer une concurrente de l’Ami.

Spécialisée dans la voiture sans permis, l’entreprise fondée en 1969 par Guy Ligier et également connue pour son palmarès en compétition commercialise déjà de nombreux modèles, uniquement thermiques. Mais voilà que la firme prévoit de lancer sa première voiturette 100 % électrique, baptisée Myli.

Pour l’heure, Ligier n’a pas encore montré le design de cette future création, qui verra le jour dès l’année prochaine. Néanmoins, la marque annonce sur son site que sa Myli pourra profiter de divers packs de personnalisation disponibles dès le lancement. Les premiers teasers montrent un style qui semble plutôt musclé et un peu plus travaillé que celui de l’Ami.

Si le poste de conduite demeure également encore mystérieux, le constructeur annonce que sa voiturette pourra être dotée de nombreux équipements de série ou en option. Parmi eux, un écran tactile de 10 pouces avec Android Auto et Apple CarPlay, la climatisation ou encore le siège conducteur chauffant, entre autres. Il faudra toutefois patienter avant d’en savoir un peu plus à son sujet.

Plusieurs versions

Au total, trois batteries seront disponibles sur la petite voiture sans permis, à savoir 4,14 kWh, 8,28 kWh et 12,42 kWh, tandis que l’autonomie n’a quant à elle pas été annoncée par la marque. Celle-ci se contente d’affirmer qu’elle est l’une des meilleures du marché sur ce segment. La Ligier Myli est livrée avec un câble permettant de se brancher sur une prise domestique. Ainsi, la recharge s’effectuera en 2h30 minimum.

En revanche, pas un mot sur la puissance de la voiturette, qui devrait rester sous la barre des 6 kW, soit 8 chevaux, conformément à la réglementation sur les quadricyles légers de catégorie L6e, comme la Citroën Ami. La vitesse maximale devra aussi restée bridée à 45 km/h et elle pourrait être conduite dès 14 ans. Toutefois, il se pourrait que la Myli fasse partie de la catégorie L7e juste au-dessus.

Ainsi, elle pourrait être conduite à partir de 16 ans et pourrait atteindre les 80 km/h. Elle rivaliserait alors également avec la Xev Yoyo et la Renault Twizy 80, mais également avec l’hypothétique version débridée de l’Ami. Ainsi, elle nécessiterait un permis B ou B1. La marque ne devrait toutefois plus trop tarder à donner des détails supplémentaires sur sa création, dont le prix a quant à lui déjà été annoncé.

Prix et disponibilité

Il faudra alors compter 12 499 euros pour s’offrir un exemplaire cette nouvelle Ligier Myli, qui sera officiellement lancée au printemps prochain. Au total, quatre finitions seront disponibles, avec un prix maximal de 18 799 euros pour la plus haute. À noter que, comme l’Ami, cette nouvelle arrivante sera éligible au bonus écologique plafonné à 900 euros ou 27 % du coût d’achat.

A titre de comparaison, la Citroën Ami est vendue à partir de 7 790 euros.

