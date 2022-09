La Citroën Ami peut frémir : cette voiture électrique sans permis veut la détrôner

Ligier, le fameux constructeur français de voiture sans permis, se lance dans l'aventure 100 % électrique avec la Myli. Elle sera disponible au printemps 2023 et promet d'avoir la meilleure autonomie du secteur.

Le domaine de la voiture sans permis (aussi appelée minicitadine) est en plein boom ces dernières années, avec une hausse de 22 % des immatriculations de janvier à mars 2022 par rapport à l’année précédente. Il faut dire que les deux voitures électriques sans permis références du domaine (la Citroën Ami et la Aixam e City Sport) ne sont plus aussi repoussantes que les versions thermiques. Notamment grâce à l’absence de bruit et l’argument écologique.

La preuve : les modèles électriques représentent 39 % des immatriculations des voitures sans permis. Contre 13 % sur les voitures classiques. Sans bruit et plus sécurisantes qu’un deux roues motorisé, elles plaisent beaucoup aux jeunes, en étant accessible dès 14 ans.

Ligier Myli : la plus grande autonomie du marché

Une nouvelle marque se lance dans le domaine de la voiture électrique sans permis, et ce n’est pas n’importe qui. Il s’agit de Ligier, l’un des grands noms du secteur. Le constructeur français vient de lancer la campagne de communication autour de sa future Myli.

Pour le moment, peu d’informations ont filtré, si ce n’est une commercialisation au printemps 2023 sur le site Internet de la marque en France et en Europe via son réseau de distribution. Ligier a également annoncé que la Myli serait disponible avec trois batteries différentes et de « multiples possibilités de personnalisation » avec 4 niveaux de fintion.

La marque ajoute que la Mily « vous offrira une autonomie, une mobilité et un nouveau mode de liberté exceptionnels » et précise que « sa large autonomie, nouvelle référence dans le marché des voitures sans permis électriques, vous permettra de prendre la route en toute sérénité« .

On peut en conclure que l’autonomie sera supérieure à celle des Citroën Ami et Aixam e City Sport. Pour rappel, la première annonce une autonomie de 75 km contre 75 à 90 km pour la seconde. Dans tous les cas, la Ligier Myli sera bridée à 45 km/h, voiture sans permis de type L6 oblige.

Rendez-vous au printemps 2023 pour découvrir cette nouvelle voiture sans permis électrique, même si on imagine que la marque publiera quelques informations ou photos entre temps.

