Excellentes nouvelles pour la plus cool des Citroën Ami

Si la Citroën Ami, la voiture électrique sans permis, séduit grâce à son prix bien inférieur à celui des concurrents, l’exclusive déclinaison Buggy visait les portefeuilles plus étendus, avec un succès dément lors des deux premières séries spéciales ultra-limitées. Bonne nouvelle : l’Ami Buggy va revenir au printemps 2025, cette fois-ci pour de bon.

Citroën Ami Buggy Vision // Source : Jean-Baptiste Passieux – Frandroid

Il y a de quoi criser pour les clients possédant une Citroën My Ami Buggy, jusqu’alors proposée en série limitée. La marque aux chevrons avait lancé la production de seulement 50 exemplaires en 2022, une rareté qui a fait monter les prix sur le marché de la seconde main, avant de proposer une seconde vente de 1 000 exemplaires en 2023.

Les 50 premiers propriétaires avaient déjà exprimé leur colère contre Citroën, alors quand les rumeurs enflent sur l’arrivée en série d’une version Buggy pouvant potentiellement déprécier la cote des 1 050 exemplaires actuellement en circulation, il y a fort à parier que les propriétaires d’Ami Buggy apprécieront moyennement l’initiative.

Une nouvelle version

Présentée au Mondial de l’Auto de Paris en 2024, la Citroën Ami restylée était accompagnée d’une ébauche du Buggy. Sur ce concept Vision Ami Buggy, on retrouve toujours l’absence de portes, remplacées par un simple garde-corps sans fenêtre, un toit en toile ouvrant, des ailes élargies accueillant des pneus tout-terrain, ainsi qu’un toit blanc intégrant une rampe de LED.

Citroën Ami Buggy Vision // Source : Jean-Baptiste Passieux – Frandroid

La présentation évolue par rapport aux deux premières versions : ici, pas de teinte vert kaki, mais plutôt un mélange d’aubergine, de blanc et de rose. Ces tons lui confèrent un aspect plus chic et moins aventurier, ce qui pourrait calmer le mécontentement des premiers propriétaires, rassurés par une configuration différente.

Plus d’informations au printemps ?

Bonne nouvelle : Citroën nous a confirmé l’arrivée de cette version Buggy au catalogue, qui devrait arriver pour le retour des beaux jours, au printemps 2025. Plus de série limitée, mais bel et bien une disponibilité constante. Reste à savoir à quel point cette version de série diffèrera du concept du Mondial de Paris.

Citroën Ami Buggy Vision // Source : Jean-Baptiste Passieux – Frandroid

Rappelons que la cousine italienne de l’Ami, la Fiat Topolino, propose déjà une version plus ouverte sur l’extérieur. Baptisée Dolcevita, cette déclinaison est également commercialisée sans limitation de production.

Le prix de cette éventuelle nouvelle version de l’Ami Buggy n’a pas encore été communiqué. Pour rappel, les éditions limitées de 2022 et 2023 étaient respectivement vendues à 9 790 euros et 10 490 euros. De son côté, la Fiat Topolino Dolcevita est proposée à 9 890 euros, un tarif proche de celui des deux premières éditions de l’Ami Buggy.