La Citroën Ami devient encore plus craquante avec cette “version” néo-nétro

Le célèbre carrossier italien Caselani, a qui l’on doit notamment certains kits carrosseries qui rappellent les années 60 pour plusieurs utilitaires de chez Citroën, s’est attaqué à la petite Citroën Ami. Voici donc la Type-Ami, une petite voiture électrique qui ne manquera pas de vous faire craquer.

Depuis son lancement, la Citroën Ami n’a pas manqué de faire tourner les têtes avec son look atypique et ses nombreuses personnalisations colorées. Mais cette fois, on franchit un tout autre cap : place au rétro avec la Type-Ami, une version au charme nostalgique signée Caselani !

Caselani, le carrossier italien bien connu pour ses kits vintage sur base Citroën (notamment pour les Berlingo, Jumper et SpaceTourer), s’est attaqué à la petite Ami. Résultat ? Un relooking plutôt sympa qui fait écho à l’illustre passé de la marque.

Un kit carrosserie pas vraiment bon marché

Le premier détail que l’on remarque, c’est sa calandre imposante, fièrement ornée du célèbre logo Citroën, loin de l’apparence minimaliste de l’Ami d’origine. Ajoutez à cela des légères bombures sur la carrosserie, hommage aux anciens modèles de la marque aux chevrons, et vous obtenez une version au look délicatement néo-rétro.

Les roues conservent quant à elles un design simple et efficace, fidèle à l’esprit Citroën. Et bonne nouvelle pour les propriétaires d’Ami actuels : la transformation est compatible avec toutes les versions, même les plus anciennes, sans affecter son poids plume de 471 kg.

La Citroën Type-Ami a été dévoilée en avant-première mondiale lors de Rétromobile 2025. Actuellement en phase de validation finale chez Citroën, elle est déjà disponible en précommande via Caselani.

Côté tarifs, les amateurs de ce style vintage ont deux options :

La Type-Ami complète, prête à rouler, est affichée à 11 390 euros hors taxes.

hors taxes. Ceux qui possèdent déjà une Ami peuvent opter pour le kit de transformation seul à 5 100 euros, toujours hors taxes.

Pour rappel, la Citroën Ami « classique » débute à 7 990 euros en France, et peut grimper à 8 990 euros pour la version Peps avec quelques stickers en bonus. Ça fait cher le kit carrosserie, mais Caselani trouvera sans doute des clients intéressés.

La Citroën Ami en quelques chiffres

Précisons toutefois que cette transformation ne change rien aux caractéristiques techniques de l’engin. Capable de parcourir jusqu’à 75 kilomètres avec une seule charge, la batterie lithium-ion de la Citroën Ami bénéficie d’une capacité de 5,5 kWh (5,13 kWh utiles).

Citroën annonce un temps de recharge de 3 heures sur une prise domestique classique ou avec un adaptateur type 2. La batterie n’est pas amovible, impossible donc de la ramener à la maison pour pouvoir la recharger, comme c’est le cas sur certains scooters électriques. La Citroën Ami bénéficie d’un petit moteur de 6 kW (soit environ 8 chevaux).

Sa vitesse maximale est limitée à 45 km/h. Ce petit « quadricycle léger à moteur » ne nécessite pas de permis de conduire, en tout cas pas de permis B mais le permis AM (qui nécessite sept heures de formation), anciennement appelé BSR. La Citroën Ami est ainsi disponible pour les personnes âgées d’au moins 14 ans.