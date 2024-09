Android Auto : Google compterait intégrer de nouvelles fonctions très pratiques tirées des Pixel 9

Google prépare une mise à jour d’Android Auto. Au programme : l’arrivée de Gemini Live, l’IA de Google qui permettra de discuter avec sa voiture. La partie audio d’Android Auto devrait aussi évoluer avec l’arrivée de nouvelles fonctions.

Android Automotive dans la Polestar 2

Google met régulièrement à jour Android Auto, son système permettant d’afficher le contenu de son smartphone sur sa voiture. Nos confrères du site Android Authority sont allés fouiller dans le code de la dernière version de l’application. Et ils ont trouvé des lignes de code non actives, mais qui permettent de savoir ce que Google prépare pour les futures mises à jour.

Gemini Live pour discuter avec sa voiture

La découverte la plus intéressante est nommée « kitt » : il pourrait s’agir de l’intégration de Gemini Live au sein d’Android Auto. Si vous ne connaissez pas Gemini Live, il s’agit de la nouvelle intelligence artificielle de Google, de type conversationnelle. Ce qui signifie qu’il est possible de discuter avec cette IA, comme vous le feriez avec un humain. C’est l’IA qu’on trouve sur les nouveaux Google Pixel 9 mais qui est aussi disponible avec les autres smartphones Android.

Pratique pour poser des questions complexes, mais aussi et surtout, pour demander à Gemini Live de réaliser des tâches sur Android Auto. On pense par exemple à lancer une musique, à indiquer une adresse dans Google Maps, etc. Actuellement, c’est Google Assistant qui s’en charge. Mais il s’agit d’une IA beaucoup plus simple qui ne peut pas discuter avec vous.

La gestion des médias et des radios

Les autres nouveautés sont un peu plus basiques. Il s’agit du support des médias locaux, pour, par exemple lire de la musique contenu sur une clef USB.

Google prévoit aussi d’intégrer la gestion des radios (AM, FM, DAB, HD) de la voiture directement depuis Android Auto. Pratique pour ne pas avoir à repasser par l’interface de la voiture pour changer de station de radio par exemple. Tout se passerait directement dans Android Auto, avec la possibilité d’ajouter des stations en favoris.

Rappelons qu’Android Auto est une simple application qui tourne sur le smartphone du conducteur et qui affiche son contenu sur l’écran de la voiture. Il faut toutefois que la voiture soit compatible. Mais on est loin de ce que propose Android Automotive (aussi appelé Google Automotive), comme ce qu’on retrouve sur la Renault Mégane E-Tech ou encore l’Audi Q6 e-tron, avec un système qui fonctionne sans smartphone et qui dispose de nombreuses applications et fonctionnalités.