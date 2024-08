La Renault Twingo E-Tech devient la voiture électrique la moins chère du marché grâce à cette remise

Alors que sa production a récemment pris fin, la Renault Twingo E-Tech est encore disponible en stock. Et bonne nouvelle, la petite voiture électrique bénéficie d’une belle remise de 3 000 euros à ajouter au bonus écologique, de quoi démarrer sous les 18 500 euros.

Renault Twingo E-Tech // Source : Renault

Pour de nombreux automobilistes, la voiture électrique reste encore trop chère, ce qui en freine beaucoup et les dissuade de sauter le pas. Même si c’est pourtant de moins en moins vrai au fil des années.

Une remise alléchante

En effet, la parité entre les autos zéro-émission (à l’échappement) et les modèles thermiques est en train de s’installer durablement, puisque certains modèles électriques sont déjà plus abordables que leurs équivalents thermiques. Sans parler du fait que rouler avec cette motorisation revient au final moins cher qu’avec une voiture essence ou diesel. De plus, les constructeurs sont nombreux à proposer des remises, parfois très intéressantes, et ce alors que la « guerre des prix » fait plus que jamais rage, depuis plus d’un an maintenant.

Aujourd’hui, c’est Renault qui propose une offre plutôt alléchante sur l’un de ses modèles star. Il s’agit de la Twingo électrique, dont la production a pris fin au mois de mars dernier, tout comme la Zoé qui quitte aussi le catalogue. Cependant, il est toujours possible de se procurer un exemplaire de la citadine en stock, et à un prix défiant en plus toute concurrence, comme l’indique le site de la marque.

La Renault Twingo Electric // Source : Jean-Brice Lemal pour Renault France

S’il n’est désormais plus possible de configurer son exemplaire de la Twingo E-Tech, ils sont encore nombreux à être proposés en stock pour les clients qui le désirent. Et bonne nouvelle, la citadine rivale de la Dacia Spring s’affiche à des prix très intéressants. En effet, il est désormais possible de trouver une voiture neuve à partir de seulement 18 480 euros.

Un tarif qui inclut une belle remise d’environ 3 000 euros, ainsi que le bonus écologique de 4 000 euros, du fait de sa production sur le sol européen. Autant dire qu’il est donc très intéressant d’opter pour cette petite auto, tandis que la Dacia Spring est quant à elle affichée à partir de 18 900 euros, mais sans possibilité d’accéder au bonus, puisqu’elle est assemblée en Chine.

Une dotation très simple

Mais à ce prix très intéressant, à quoi les clients ont-ils le droit ? Comme vous pouvez vous en douter, la dotation est assez sommaire, et fait la part belle à l’essentiel. Cependant, le conducteur pourra tout de même profiter des feux de jour à LED, de la radio avec support pour smartphone en lieu et place de l’écran tactile ou encore du limiteur de vitesse.

Pour un peu plus cher, mais toujours sous les 20 000 euros remises et bonus déduit, vous pouvez bénéficier de la finition Equilibre, qui ajoute notamment un écran tactile de 7 pouces compatible avec Apple CarPlay et Android Auto, ainsi que la climatisation automatique ou encore le capteur de pluie. À noter que la citadine est aussi accessible à partir de 115 euros par mois pour un contrat de 37 mois avec un premier loyer de 7 500 euros.

Renault Twingo E-Tech // Source : Renault

Pour mémoire, la Renault Twingo E-Tech embarque un petit moteur électrique de 81 chevaux et une batterie de 22 kWh. De quoi lui offrir une autonomie de 190 kilomètres selon le cycle WLTP. Si la voiture n’est pas compatible avec la charge rapide en courant continu, elle est tout de même livrée de série avec un chargeur embarqué de 22 kW, de quoi recharger la batterie en une heure.

Un vrai atout pour les derniers jours de cette petite auto urbaine, qui sera remplacée par une nouvelle génération en 2026, avec un prix annoncé sous la barre des 20 000 euros, cette fois-ci hors bonus.