Jusqu’à 68 % d’économies : voici à quel point rouler en voiture électrique est plus économique qu’une thermique

L’Avere-France vient de publier son rapport semestriel du prix de la recharge en France. Globalement, les tarifs ont augmenté, sauf pour les bornes comprises entre 50 et 150 kW, qui connaissent une petite chute. Rouler en voiture électrique reste toutefois bien plus économique qu’en voiture thermique. Voici tous les chiffres.

Si les ventes de voitures électriques ont légèrement chuté en Europe en 2024, cette motorisation séduit toujours les clients. Même si certains ne sont pas encore tout à fait prêts à sauter le pas, notamment à cause de l’autonomie et du prix.

Un tarif en légère hausse

Pourtant, on sait que rouler avec une auto zéro-émission (à l’échappement) revient en fait nettement moins cher qu’avec un véhicule essence ou diesel. Et ce même si le coût de l’électricité a fortement augmenté au fil des années. Recharger une voiture électrique reste assez intéressant, que ce soit à la maison comme sur les bornes de recharge. Cependant, et malgré l’« amortisseur électricité » mis en place l’an dernier par le gouvernement, le prix de la charge augmente au fur et à mesure du temps.

C’est ce que nous indique le dernier rapport semestriel en date publié par l’Avere-France. Ce dernier montre globalement que le coût de la recharge sur les bornes publiques a augmenté depuis le début de l’année, entre janvier et juin dernier. Se brancher sur une prise en courant alternatif de moins de 22 kW coûte 27,8 % de plus depuis le début de l’année. Au mois de juin, il fallait ainsi compter 0,368 euro du kWh, contre seulement 0,288 euro en janvier. L’Avere-France précise tout de même que « cela est principalement à imputer à l’élargissement de [sa] base de données ».

La recharge ultra-rapide sur les bornes délivrant plus de 150 kW a aussi connu une augmentation, qui demeure tout de même plus mesurée. En effet, cette dernière est de l’ordre de 6,77 % entre janvier et juin. Il faut désormais compter 0,473 euro en moyenne, contre 0,443 euro au début de l’année. Cependant, tous les opérateurs ne sont pas logés à la même enseigne, car certains affichent des tarifs bien plus élevés que d’autres. On pense par exemple à Ionity, qui coûte bien plus cher que Lidl.

Cependant, parmi toutes ces augmentations, il y a tout de même une bonne nouvelle. Et pour cause, le rapport nous indique que le coût de la recharge sur les bornes rapides comprises entre 22 et 150 kW est quant à lui en légère baisse. Cette dernière est de l’ordre de 6,08 % depuis le début de l’année, puisqu’il fallait compter 0,477 euro en janvier. Au mois de juin, ce tarif est descendu à 0,448 euro.

L’abonnement reste intéressant

Globalement, et hormis la hausse pour les bornes en courant continu, le prix de la recharge demeure assez stable en France. C’est ce que montre un graphique intégré au rapport, qui montrent que le budget moyen a connu assez peu d’évolution au fil des mois. L’Avere-France compare alors les coûts pour des conducteurs « typiques », qui utilisent par exemple leur voiture pour aller travailler, et pour les gros rouleurs. Ce qui correspond respectivement à 11 000 et 30 000 kilomètres par an.

Budgets mensuels moyens pour la recharge publique, avec ou sans abonnement // Source : Avere-France

Pour les premiers, le budget mensuel est de 26,54 euros par mois au mois de juin (26,40 euros en moyenne sur les six premiers mois de 2024), et de 80,20 euros par mois en juin pour les conducteurs qui roulent beaucoup (84,33 euros en moyenne depuis le début de l’année). Des prix qui sont ici calculés pour des automobilistes qui n’ont souscrit à aucun abonnement.

En ayant souscrit à un abonnement, la situation évolue drastiquement. En effet, avec une offre mensuelle, le budget passe à 16,38 euros pour un conducteur « normal » en moyenne en 2024 (et même 14,67 euros sur le seul mois de juin) et à 77,96 euros pour un gros rouleur (76,56 euros en juin), abonnement inclus. Ce qui correspond à une baisse respective de 37,95 et 7,55 % chaque mois.

Skoda Enyaq 85 sur une borne Ionity // Source : Jean-Baptiste Passieux – Frandroid

Quelle que soit votre situation, il est donc plus intéressant de souscrire à un abonnement, surtout si vous ne roulez pas énormément, ce qui peut sembler assez surprenant. Et cela s’explique notamment par le fait que les offres ont été simplifiées et qu’elles sont désormais plus avantageuses pour les conducteurs.

Rouler en électrique reste beaucoup plus économique qu’à l’essence ou au diesel

Dans tous les cas, et comme le confirme le rapport, charger sa voiture électrique reste largement moins cher que de faire le plein de carburant, qu’il s’agisse d’essence ou de gazole. Et ce quel que soit le profil ainsi que le type de recharge.

Comparaison des coûts mensuels d’énergie // Source : Avere-France

Ainsi, en prenant en compte le profil d’un conducteur typique (comprenant ainsi 80 % de recharge à la maison pour un conducteur « lambda » et 40 % pour un gros rouleur) et en comparant les frais mensuels d’énergie par rapport à une voiture essence ou diesel, on s’aperçoit des économies : en juin 2024, le conducteur typique de voiture électrique pouvait s’en sortir pour 34,89 euros d’électricité par mois, contre 104,24 euros s’il avait une voiture diesel et même 110,94 euros pour une essence. C’est une baisse de respectivement 66,53 et 68,55 % !

Les valeurs sont sensiblement équivalentes pour les gros rouleurs, avec des économies comprises aux alentours des 65 %. Une bonne nouvelle, donc, et qui pourrait s’intensifier dans les prochains mois avec les baisses annoncées des coûts d’électricité.