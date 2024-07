Après plusieurs années de hausse continue, le prix de l’électricité devrait finalement baisser durablement, et ce jusqu’à la fin de la décennie. Une très bonne chose pour les propriétaires de voitures électriques, notamment ceux qui se rechargent la maison, mais pas seulement.

Si les ventes de voitures électriques sont en légère chute en Europe, cette motorisation prend tout de même de plus en plus d’importance au fil des années. Et ce même si certains aspects freinent encore de nombreux automobilistes, comme l’autonomie ou le prix.

Pourtant, s’il est vrai qu’acheter une auto zéro-émission (à l’échappement) coûte plus cher qu’un modèle thermique, cela est en train de changer. De plus, il faut également prendre en compte le coût à l’usage, qui est nettement moins élevé pour une voiture électrique. Et ce même si le prix de l’électricité a plutôt tendance à fortement grimper au fil des années en France, avec une augmentation ayant atteint les 22 % pour certains clients au mois de février dernier.

Mais si l’énergie ne cesse de grimper depuis quelque temps déjà, au grand dam des ménages, et notamment des automobilistes qui rechargent leur auto chez eux, cela va bientôt changer. Et pour cause, le gouvernement a pris la décision de ne pas augmenter le prix de l’électricité au mois d’août. Mais ce n’est pas tout, car le coût de cette dernière devrait même baisser au fil du temps. Une bonne nouvelle confirmée par EDF, qui vient tout juste de présenter ses résultats semestriels.

Et les conducteurs de véhicules branchés devraient être à la fête, car l’entreprise dirigée par Luc Rémont annonce une baisse durable des prix au cours des prochaines années. Relayé par les journalistes du Parisien, l’homme d’affaires explique en effet que « nous avons désormais une visibilité sur les prix jusqu’à environ la fin de la décennie qui montre après une baisse très rapide, une stabilisation à un niveau beaucoup plus bas que ce que nous avions l’année dernière à la même période ».

De quoi fortement rassurer les propriétaires de voitures électriques, alors que pas moins de 80 % des recharges se font à la maison, selon un document publié par Enedis. Mais concrètement, à quel point l’électricité sera moins chère qu’auparavant au cours des prochaines années ? Et bien le PDG de EDF indique que les contrats se négocient actuellement autour de 73 euros du MWh. Ce qui est largement inférieur aux 90 euros du MWh affichés en janvier dernier !

Pour mémoire, le MWh était même affiché a 146 euros il y a un an, alors que le cours avait littéralement flambé en raison de la guerre en Ukraine au début de l’année 2022. Ce qui avait directement impacté les clients particuliers, qui avaient dû faire face à une très forte hausse de leur facture. De quoi dissuader de nombreux automobilistes d’opter pour une voiture électrique. Même s’il est toujours possible de profiter des heures creuses, qui permettent de bénéficier d’un tarif plus intéressant.

Pour mémoire, il faut en moyenne compter environ 3 euros pour faire 100 kilomètres avec une auto électrique, contre 10 euros pour parcourir la même distance avec un modèle essence ou diesel. Un tarif qui est valable pour une recharge à domicile, tandis que le prix de la charge sur les bornes varie selon les opérateurs. Il existe en effet une grosse différence entre les 40 centimes du kWh chez Lidl et les 59 centimes chez Ionity.

Si les tarifs appliqués par les différents opérateurs sont encore trop opaques, il se peut que ces derniers soient également revus à la baisse avec la chute du cours de l’électricité. Ce qui pourrait convaincre certains conducteurs de sauter le pas, tandis que le prix des voitures électriques devrait aussi continuer de dégringoler, grâce à l’arrivée de modèles plus abordables comme les Renault 5 E-Tech et autres Citroën Ë-C3.

De plus, on se rappelle que « l’amortisseur électricité » mis en place par le gouvernement est toujours d’actualité, afin de garantir une meilleure transparence des offres à la borne.