Mercedes EQXX : plus de 1 200 km à travers l’Europe sans recharger, c’est possible

Mercedes annonce avoir battu son propre record d'autonomie avec sa Vision EQXX. La voiture électrique a réussi à parcourir plus de 1 200 km en une seule charge avec sa batterie de 100 kWh.

Le concept Mercedes Vision EQXX a été dévoilé lors du CES en janvier 2022. La marque allemande promettait alors une autonomie de 1 000 km, avec l’utilisation d’une batterie de 100 kWh. La prouesse étant rendue possible par l’aérodynamisme de la voiture, avec un coefficient de traînée de seulement 0,17 quand la Mercedes EQS atteint un coefficient déjà excellent de 0,20. Cette excellente autonomie s’explique aussi par la présence de panneaux solaires (à l’image de la Lightyear 0) permettant d’ajouter 25 km grâce au soleil, mais aussi et surtout par le poids très contenu de la batterie qui n’utilise pas de système de refroidissement liquide.

Mercedes vient tout juste de faire parcourir 1 202 km à sa Vision EQXX à travers l’Europe, entre Stuttgart et Silverstone, en prenant le tunnel sous la Manche. La marque allemande s’est autorisé la fermeture d’une autoroute et une déviation pour éviter les bouchons allemands. C’est mieux que son précédent record. À l’arrivée, sur le circuit de Silverstone, le pilote de Formule E Nyck de Vries a pris le relai pour vider la batterie durant 11 tours, à la vitesse maximale de 140 km/h. Finalement, les 1 202 km ont été parcourus en 14h30, à une vitesse moyenne de 83 km/h.

Une consommation ridiculement faible

La marque allemande précise avoir traversé la France à la vitesse autorisée sur autoroute (soit 130 km/h), mais on imagine que la vitesse était réduite en Allemagne ou en Angleterre. Si l’on en croit Google Maps, le même itinéraire prendrait environ 12 heures en voiture, soit une vitesse moyenne de 100 km/h.

Toujours est-il que cet exploit est impressionnant, puisque la Mercedes Vision EQXX a consommé, en moyenne, 8,3 kWh / 100 km pour une voiture de 1,7 tonne. Un chiffre à comparer avec la Lightyear One qui avait parcouru plus de 700 km avec une consommation d’environ 8,9 kWh / 100 km et une vitesse moyenne de 85 km/h pour un poids de 1,6 tonne.

1 200 km, est-ce vraiment bien utile ?

Mais peut-on réellement s’attendre à des autonomies supérieures à 1 000 km (en pratique, pas sur le cycle WLTP) pour les prochaines voitures électriques ? D’un côté, on serait tenté de répondre par la négative, car pour réussir cette prouesse, la Mercedes Vision EQXX utilise une batterie sans refroidissement liquide, empêchant ainsi toute charge ultrarapide. Le concept est donc plutôt fait pour montrer ce qu’il sera possible d’avoir à terme, mais avec des technologies totalement différentes.

Il devrait être probable d’atteindre des autonomies de 1 000 km dans les années à venir en voiture électrique. Nio annonce ainsi 1 000 km d’autonomie avec ses ET5 et ET7 et leur batterie d’une capacité de 150 kWh, mais c’est sur le cycle CLTC chinois, plus optimiste que notre cycle européen WLTP, lui aussi plus optimiste que la réalité. Volkswagen, via ses partenaires, a justement tout récemment dévoilé une batterie semi-solide d’une autonomie de 1 000 km, sur cycle CLTC.

Finalement, est-ce que les voitures électriques requièrent vraiment des autonomies aussi gigantesques ? Elon Musk pense que non et le milliardaire américain n’a pas forcément tort.

Il suffit en effet que le réseau de charge ultrarapide soit suffisamment développé et que les batteries gagnent en vitesse de recharge. Le géant chinois CATL prévoit précisément de produire dès 2023 des batteries se rechargeant de 10 à 80 % en 10 minutes seulement. De quoi rendre l’opération plus rapide qu’une pause classique sur l’autoroute. En attendant, notre essai longue durée de la Mercedes EQS nous a impressionné, avec son autonomie sur autoroute d’environ 400 km.

