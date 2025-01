Tesla Model Y Juniper : le SUV électrique à visage découvert sur la glace

Après des mois de spéculations et d’aperçus furtifs sous camouflage, le nouveau Tesla Model Y Juniper s’est enfin montré à visage découvert.

L’élément le plus frappant est sans conteste cette impressionnante bande LED qui traverse la face avant, créant une signature lumineuse distinctive et moderne, qui reprend les grands airs du Cybertruck et du Cybercab. La face avant a été complètement repensée, avec des lignes plus tendues et un capot qui semble avoir été redessiné pour optimiser l’aérodynamisme.

Les flancs du véhicule présentent désormais des courbes plus prononcées, tandis que la ligne de toit conserve ce profil coupé caractéristique du Model Y, mais avec une exécution plus raffinée. L’arrière du véhicule semble avoir également bénéficié d’un traitement particulier, avec des feux redessinés, un bandeau central et un bouclier plus sculptural.

Des performances hivernales à l’épreuve

Les images capturées nous montrent le Model Y Juniper dans son élément, en plein test hivernal sur ce qui semble être un lac gelé. Cette séance d’essai n’est pas surprenante : elle permet aux ingénieurs Tesla de peaufiner les systèmes de contrôle de traction et la répartition du couple sur surfaces glissantes.

Les photos montrent clairement le véhicule en train de réaliser des manœuvres dynamiques, soulevant de la neige et de la glace, ce qui suggère des tests poussés du système de contrôle de stabilité.

La position des roues et l’attitude générale du véhicule sur ces clichés laissent penser que Tesla a probablement retravaillé les réglages de suspension, possiblement pour offrir un meilleur compromis entre confort et tenue de route. C’est en tout cas ce qui avait été fait sur la nouvelle Tesla Model 3.

Les observateurs attentifs noteront également la présence de capteurs et d’équipements de test visibles sur le véhicule.

L’été dernier, un prototype de celle qui se fait appeler Model Y Juniper avait déjà été aperçu, encore très lourdement camouflé, lors de tests routiers aux États-Unis.

Illustration du Tesla Model Y Juniper // Source : Sugar Design

Depuis, silence radio. Mais il y a quelques jours, des rumeurs évoquaient un démarrage de la production dès le mois de janvier au sein de la Gigafactory de Shanghai, en Chine.