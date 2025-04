Ce pack avec un vidéoprojecteur Samsung The Freestyle 2 + batterie s’allège de 100 € grâce aux French Days

La deuxième génération du mini vidéoprojecteur orientable Samsung The Freestyle a de quoi convaincre celles et ceux qui souhaitent pouvoir regarder leurs films et leurs séries partout. Pendant les French Days, il est inclus dans un pack bien complet à 699 euros au lieu de 799 euros chez Darty et à la Fnac.

Facilement transportable, orientable à 180° pour projeter son film sur le plafond, pratique pour jouer… Le Samsung The Freestyle 2nd Gen est un petit vidéoprojecteur qui pourrait bien nous faire passer l’envie de posséder un téléviseur. Si ce modèle vous intéresse, sachez que pendant ces French Days, le pack dans lequel il se trouve avec une batterie d’accessoires est vendu à moins de 700 euros.

Les points forts du Samsung The Freestyle 2

Un modèle compact et orientable à 180°

Des images projetées en Full HD jusqu’à 100 pouces

Le Gaming Hub intégré

Initialement affiché à 799 euros, le pack Samsung The Freestyle 2, avec une batterie portable, un étui de transport et une coque de protection en verre, est aujourd’hui proposé à 699 euros chez Darty et à la Fnac.

Si, par la suite, l'offre mentionnée dans cet article n'est plus disponible, merci de jeter un coup d'œil ci-dessous afin de dénicher d'autres offres concernant le Samsung The Freestyle 2.

Un modèle nomade à emporter partout

Tout comme sa première version, le Samsung The Freestyle 2 est un vidéoprojecteur compact et donc nomade, que l’on peut emporter partout avec soi, d’autant plus qu’il ne pèse que 800 g. Le transporter d’une pièce à l’autre, à sa guise, est donc totalement possible, de même que l’installer dehors. En effet, une batterie externe peut être branchée à son port USB-C, ce qui nous permet de regarder un film à la belle étoile. Et justement, une batterie portable est incluse dans le pack qui nous intéresse ici.

Autre avantage certain de son design : sa tête est orientable à 180°. Le The Freestyle 2 peut ainsi projeter des images sur un plafond, par exemple ; pratique pour regarder une série plus confortablement au fond de son lit. Côté connectique, outre le port USB-C, ce picoprojecteur embarque également un port micro HDMI (compatible eARC), et est compatible avec le Wi-Fi et le Bluetooth 5.2. D’ailleurs, le Bluetooth multipoint est aussi de la partie et permet de connecter deux appareils audio pour regarder le même film à deux sans déranger les autres habitants du domicile, par exemple.

Des images toujours bien nettes

Le Samsung The Freestyle 2 est par ailleurs capable de projeter des images entre 30 et 100 pouces (ce qui nécessite un recul entre 80 cm et 2,70 mètres, donc), dans une définition Full HD (soit 1 920 x 1 080 pixels) compatible HDR. Côté luminosité, on a le droit à 550 lumens, comme sur la première version ; c’est correct, mais on évitera quand même les séances avec le soleil qui tape à la fenêtre. Le vidéoprojecteur dispose par ailleurs d’une foule de fonctionnalités pratiques pour profiter d’images toujours nettes : mise au point automatique, correction automatique des images de travers pour qu’elles soient bien droites et rectangulaires ou encore nivellement automatique, qui se charge de maintenir l’image toujours horizontale, même si la surface sur laquelle est posé le vidéoprojecteur n’est pas régulière.

Coté audio, l’appareil offre un son diffusé à 360°. Enfin, le Samsung The Freestyle 2nd Gen fonctionne comme une Smart TV avec l’interface TizenOS, qui donne notamment accès aux applications de streaming phares. Et ce n’est pas tout : le vidéoprojecteur intègre aussi le Gaming Hub de la marque, grâce auquel on peut se rendre sur des services de cloud gaming comme Xbox Cloud Gaming ou encore Nvidia GeForce Now. Les assistants vocaux Google Assistant, Alexa et Bixby peuvent également être convoqués, tandis que SmartThings et AirPlay 2 sont aussi disponibles si l’on souhaite diffuser du contenu depuis un smartphone ou une tablette. Mention spéciale aussi pour la fonction Smart Edge Blending, qui permet de combiner deux vidéoprojecteurs pour profiter d’un affichage encore plus grand.

À lire aussi :

Quels sont les meilleurs vidéoprojecteurs en 2025 ? Notre sélection

