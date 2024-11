Ce vidéoprojecteur nomade sur batterie en forme de canette, en pack avec un trépied, est en promo durant la Black Friday Week

Avec l’Anker Nebula Capsule 3, vous avez un vidéoprojecteur léger, qui tient limite dans la poche, pour regarder vos films et jouer partout, le tout pour 449,99 euros chez Darty.

Les vidéoprojecteurs se démocratisent de plus en plus et on en trouve sous différentes formes, pour que tout le monde puisse se faire plaisir avec un produit adapté à ses besoins. Avec ce pack Nebula Capsule 3 en promo pendant la Black Friday Week chez Darty, vous répondez au besoin de regarder un film partout, puisqu’il est sur batterie, et diffuse de la Full HD en vous faisant profiter d’Android TV. Vous le retrouvez en pack avec un trépied télescopique chez Darty pour 449,99 euros.

Pourquoi faut-il craquer pour l’Anker Nebula Capsule 3 ?

Vous profitez de Google TV intégré, le must pour le multimédia

Une cannette de 120 ml qui affiche une image de 120″ max

Une résolution Full HD compatible HDR10 pour une immersion totale

Le pack proposé par Darty est original puisqu’il est proposé uniquement ici (et chez Fnac). Il est composé du vidéoprojecteur Anker Nebula Capsule 3 et d’un trépied télescopique, que vous retrouvez pour 449,99 euros alors qu’il coûte d’habitude 499,99 euros.

Un vidéoprojecteur à décapsuler (c’est faux n’essayez pas)

Ce qui différencie l’Anker Nebula Capsule 3, c’est indéniablement son format. De loin, il ressemble à une canette de n’importe quelle boisson, au format 120 ml. Sauf qu’à l’intérieur, point de liquide, mais des composants, un objectif et un haut-parleur qui, assemblés, font que vous pouvez regarder des films. Une petite prouesse technique qui tient dans un appareil mesurant 83 mm de large pour 170 mm de haut et pesant 0,95 kg.

L’autre petite différence est qu’il fonctionne branché sur secteur, bien sûr, mais aussi et surtout qu’il fonctionne avec une batterie. Cette dernière permet, en théorie, d’avoir une autonomie de 2,5h. Alors ça convient pour pas mal de films, mais si vous vous lancez dans de grandes épopées comme Le Seigneur des Anneaux ou le récent Comte de Monte-Cristo, ça va être un poil juste. Et vous vous doutez bien que le haut-parleur, tout Dolby Digital qu’il soit, ne va pas bien loin avec sa puissance de 8W.

Google TV vous laisse accéder à toutes vos plateformes

L’Anker Nebula Capsule 3 a le bon goût d’utiliser Google TV comme système d’exploitation. Ce qui implique plusieurs choses, notamment le fait qu’il faut avoir du WiFi à proximité pour regarder Netflix, Prime, Disney+ ou tout autre service de streaming. Un petit coup de partage de connexion depuis votre smartphone et c’est réglé, encore faut-il avoir le forfait mobile qui va bien.

L’autre chose qu’implique Google TV, c’est qu’en plus d’installer les apps classiques, vous pouvez aussi installer des apps tierces. Donc à vous la personnalisation à outrance de votre interface. Vous pourrez ainsi tout regarder en Full HD sur une diagonale de 120″. Si besoin, vous avez un port HDMI 1.4 et un port USB pour brancher des périphériques externes et regarder vos programmes préférés en toutes circonstances.

