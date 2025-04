Cette voiture électrique chinoise vendue en France par Stellantis vient de corriger ses deux plus grands défauts

Leapmotor est une marque chinoise, soutenue en Europe par Stellantis, qui propose des voitures électriques abordables. Le C10, son SUV familial, n’est pas exempt de défauts, mais un nouveau millésime lancé en Chine corrige le tir avec une recharge plus rapide et une plus grande autonomie.

Leapmotor C10 // Source : Leapmotor

En s’associant à Stellantis, la marque chinoise Leapmotor est arrivé fin 2024 en Europe avec deux voitures électriques : la petite T03, rivale de la Dacia Spring, et le C10, un SUV familial concurrent du Peugeot E-3008.

Sans être une mauvaise voiture, le C10 manquait d’arguments pour dépasser un 7/10 dans notre essai. Toutefois, le constructeur semble réagir : comme le montre un post sur Weibo (l’équivalent de X en Chine), Leapmotor a déjà présenté l’année-modèle 2026 en Chine, améliorant le C10 sur la recharge ou l’autonomie. On fait le tour des nouveautés qui devraient arriver aussi en Europe.

Une nouvelle batterie

Attaquons directement dans le vif du sujet : les données techniques du Leapmotor C10. En effet, il n’y a aucune évolution esthétique, si ce n’est une nouvelle teinte violette désormais proposée.

La batterie gagne en capacité : le C10 adopte un pack LFP de 74,9 kWh, permettant une autonomie de 605 km en cycle CLTC, ce qui pourrait correspondre à environ 530 km en cycle WLTP. La version actuellement commercialisée sur le Vieux Continent utilise une batterie LFP de 69,9 kWh pour une autonomie de 420 km WLTP. Gagner plus de 100 km d’autonomie avec seulement 5 kWh supplémentaires ? Cela nous paraît ambitieux si l’on conserve la consommation WLTP annoncée à 19,8 kWh/100 km.

La présence d’un nouveau moteur pourrait expliquer cette baisse de consommation et ainsi justifier ce gain d’une centaine de kilomètres d’autonomie en cycle WLTP. Cette version 2026, dévoilée en Chine, s’équipe d’un moteur de 220 kW, soit 295 chevaux. C’est une hausse de 50 kW, soit 67 chevaux, par rapport à la version de 218 chevaux actuellement commercialisée.

Et parfois, la puissance n’est pas une mauvaise chose pour les voitures électriques. Face au poids élevé de ces véhicules, elle permet de les déplacer plus facilement, tout en sollicitant moins le moteur électrique. Du fait de cette hausse de puissance, les performances s’améliorent : on parle d’un 0 à 100 km/h en 5,9 secondes, contre 6,7 secondes avec la version de 218 chevaux. Sans transformer le Leapmotor C10 en voiture sportive, il devrait gagner en dynamisme et en réactivité.

Une charge plus rapide ?

L’autre grosse nouveauté de cette version millésime 2026 est, comme l’explique CarNewsChina, l’adoption d’une architecture 800 volts. C’est aussi ce qui permet au Leapmotor de bénéficier d’un moteur plus performant.

Mais on peut également espérer une vitesse de charge améliorée. Actuellement, le Leapmotor C10 commercialisé en France propose un passage de 30 à 80 % en 30 minutes, un résultat moyen en raison d’une puissance de charge tolérée limitée à seulement 88 kW…

Leapmotor C10 // Source : Leapmotor

Le C10 ne serait pas le premier modèle de Leapmotor à utiliser une plateforme 800 volts. Le C16, sa version à six sièges, l’utilise déjà en Chine et permet de recharger la même batterie de 74,9 kWh de 30 à 80 % en seulement 16 minutes. On peut donc s’attendre à un temps de charge identique sur la version 2026 du Leapmotor C10 équipée de cette technologie. Et on l’espère d’ailleurs, car la faible puissance de charge est le plus gros défaut du Leapmotor C10 !

On apprend également que le tableau de bord et le système d’infodivertissement profitent désormais d’un processeur puissant, le Qualcomm Snapdragon 8295P, qui laisse entrevoir davantage de fonctionnalités à bord. Les versions chinoises sont dotées d’un LiDAR pour des aides à la conduite avancées. Les versions européennes en sont actuellement dépourvues, mais peut-être que les améliorations apportées au Leapmotor C10 permettront d’introduire le LiDAR en Europe, en faisant ainsi de lui la voiture la plus abordable à en être équipée.

Leapmotor C10 // Source : Leapmotor

Les prix de cette version 2026 ont déjà été communiqués en Chine, puisque les préventes sont ouvertes. La version électrique débute à 139 800 yuans, soit environ 16 900 euros ; la version électrique avec LiDAR débute à 149 800 yuans, soit environ 18 100 euros. Les versions EREV, à prolongateur d’autonomie, sont annoncées à 129 800 yuans (environ 15 700 euros), et 139 800 yuans (16 900 euros) avec le capteur LiDAR.

En France, il ne faudra pas compter sur ces tarifs, car le moins cher des C10, fonctionnant en 400 V, débute à 32 250 euros. La version EREV du Leapmotor C10 est proposée à 37 400 euros. Le passage à une version électrique en 800 volts pourrait faire grimper encore un peu son prix.