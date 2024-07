Six places et un grand coffre pour le prix d’une Twingo : cette nouvelle voiture électrique chinoise impressionne

Leapmotor, une marque chinoise désormais sous le giron de Stellantis (groupe de Peugeot, Citroën, Fiat, Opel, Jeep et autres), vient de lancer le C16, sa nouvelle voiture électrique et hybride. Ce modèle compte sur son espace intérieur généreux et son prix accessible pour convaincre. Bonus : elle pourrait arriver en Europe.

Si on a beaucoup parlé de Leapmotor sur Survoltés dernièrement, c’est moins pour sa gamme de voitures électriques et hybrides que par l’arrivée de Stellantis en tant qu’actionnaire, permettant à la start-up chinoise d’accéder au marché européen.

Ce n’est pas pour autant que Leapmotor s’endort sur ses lauriers. Après une présentation en avril 2024, elle vient ainsi de lancer son C16, un SUV familial qui compte sur son habitabilité généreuse et ses tarifs (très) serrés pour séduire.

Une voiture six places

Un tour sur le site internet de Leapmotor nous permet d’en apprendre plus sur ce C16, qui n’est qu’une version rallongée du C10, déjà lancé – un peu à la manière du duo Peugeot E-3008 & E-5008. Ce C16, donc, mesure 4,92 m de long (dont 2,83 m d’empattement) pour 1,91 m de large et 1,77 m de haut et reprend le style assez conservateur de son petit frère.

Des dimensions généreuses, qui lui permettent d’accueillir une troisième rangée de siège, faisant de ce Leapmotor C16 un… six places, car la banquette arrière a été transformée en deux sièges indépendants. Pas d’option 5 ou 7 places ne sont manifestement prévues.

La planche de bord est reprise du C10, avec un écran central de 14,6 pouces tournant sous Leapmotor OS et un combiné d’instrumentation de 10,25 pouces. Les passagers arrière auront eux aussi droit à un écran rétractable de 15,6 pouces.

Deux motorisations, des tarifs attractifs

Ce Leapmotor C16 est disponible en deux motorisations : une « à prolongateur d’autonomie », avec un moteur thermique faisant office de générateur pour la batterie de 28,4 kWh (de quoi faire 134 km sur batterie selon la norme WLTP et 910 km avec le plein de 50 litres), et une 100 % électrique.

Dans ce cas, la batterie (de type LFP) passe à 67,7 kWh, de quoi faire progresser l’autonomie électrique à 520 km… selon la norme chinoise CLTC, plus optimiste que notre WLTP européenne – il faudrait compter entre 450 et 460 km en WLTP. Le tout alimente un moteur électrique à l’arrière de 292 ch (215 kW).

Notons tout de même une architecture 800 volts, capable en théorie de faire baisser les temps de recharge, même si Leapmotor annonce un score assez moyen de 15 minutes pour 30 à 80 % de la batterie. Des caractéristiques qui n’ont rien de renversant, donc, mais ce Leapmotor C16 se rattrape par son prix. La version électrique débute ainsi à 161 800 yuans, soit environ 20 700 euros ! La version à prolongateur est encore plus abordable à 155 800 yuans (environ 19 900 euros).

Une arrivée en Europe hypothétique

Des prix alléchants qui, couplés à la volonté de Stellantis de commercialiser des Leapmotor en Europe (les premiers exemplaires de la petite T03 sortent déjà des chaînes d’une usine en Pologne), peuvent nous donner des idées. Plusieurs points doivent cependant rester en tête.

La première, c’est que les tarifs européens n’ont souvent rien à voir avec ceux pratiqués en Chine, et ce même si Leapmotor fait assembler ses voitures électriques en Europe. La seconde, c’est qu’aucune annonce n’a été faite de l’arrivée du C16 chez nous. Leapmotor avait présenté un plan produit pour l’Europe jusqu’en 2027, et seul le C10 rentrait dans la case des SUV de segment D.

Bref, encore un peu de mystère pour cette nouvelle voiture électrique, qui pourrait venir concurrencer frontalement le Peugeot E-5008, son « nouveau » cousin.