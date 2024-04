Cette voiture électrique chinoise abordable et alléchante arrivera en Europe grâce à Peugeot et Citroën

Au salon de Pékin, Leapmotor a dévoilé une nouvelle voiture électrique, le SUV C16. Il sera produit et commercialisé en Europe par Stellantis (Peugeot, Citroën, Fiat, etc.) dans les prochains mois. Au programme : une fiche technique clairement alléchante.

Les constructeurs chinois de voitures électriques arrivent massivement en Europe. Mais le cas de Leapmotor est particulier : ce constructeur arrive dans nos contrées cette année grâce à un partenariat d’envergure avec le groupe Stellantis (Peugeot, Citroën, Fiat, Jeep, etc.). Stellantis va produire et commercialiser les voitures électriques de Leapmotor en Europe.

On connaissait déjà les Leapmotor T03 et C10, voici la nouvelle Leapmotor C16, dévoilée à l’occasion du salon de Pékin. Si la première est une citadine et la seconde un SUV plutôt classique, la dernière en date est un long SUV familial, doté de 6 places (2 + 2 + 2). Une belle concurrente pour la Peugeot e-5008 électrique dévoilée quelques semaines plus tôt.

Moins de 25 000 euros ? Oui mais pas si vite

Sur le compte Weibo de la marque, on peut découvrir une partie des caractéristiques techniques, mais aussi son prix estimé. Le constructeur annonce moins de 200 000 yuans, soit environ 25 000 euros.

Mais attention, lorsque ce beau bestiau arrivera en Europe, à une date inconnue, il faudra s’attendre à une forte hausse des prix, du fait des diverses taxes dans un premier temps, puis du coût de la main d’œuvre. Au départ, les voitures Leapmotor vendues en Europe seront produites en Chine. Avant d’être produites en Europe, par le compte de Stellantis.

Pour le prix, il convient donc plutôt de le comparer avec celui de la Tesla Model Y, vendue à partir de 249 000 yuans en Chine (environ 32 000 euros) contre 42 990 euros en France. Mais on voit que le prix de la Leapmotor C16 semble extrêmement intéressant, surtout lorsqu’on creuse un peu sa fiche technique.

Une voiture très technologique

Le constructeur chinois annonce ainsi un écran de 15,6 pouces intégré au plafond pour les passagers arrière ou encore un système son 7.1.4 doté de 21 haut-parleurs. Aux places avant, on trouve un écran de 14,6 pouces d’une définition 2,5K. La conduite autonome n’est pas délaissée, avec la présence d’un LiDAR et d’une puce Nvidia OrinX.

Attention toutefois, car certaines zones d’ombre subsistent. Leapmotor n’a pas dévoilé l’intégralité de la fiche technique, et aucun mot, par exemple, sur la batterie, l’autonomie ou encore la motorisation. On sait simplement que la voiture est dotée d’une architecture électrique 800 volts, permettant de bénéficier d’une recharge rapide. L’exercice du 30 à 80 % est annoncé en 15 minutes. On imagine environ 20 minutes pour le 10 à 80 % que les constructeurs européens ont l’habitude de communiquer.

Il faudra désormais patienter pour avoir de plus amples informations, sur la fiche technique, le prix des différentes versions, et l’arrivée du Leapmotor C16 en Europe. Mais si on s’intéresse de plus près aux Leapmotor T03 et C10, on se rend compte que les propositions du constructeur chinois ne sont pas révolutionnaires, avec des autonomies qui ne sont pas si élevées que cela, à cause de consommation assez élevées.