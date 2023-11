Voici l’autonomie de cette voiture électrique chinoise qui arrive en Europe grâce à Peugeot et Citroën

Le salon de Guangzhou nous a permis de découvrir le Leapmotor C10, une voiture électrique qui devrait arriver en France grâce au partenariat avec Stellantis (Peugeot, Citroën, DS, Fiat et; Jeep). Si les caractéristiques techniques n'étaient pas communiquées, on en sait plus aujourd'hui, avec notamment son autonomie, sa puissance et sa date d'arrivée en dehors de Chine.

Le ministère chinois de l’Industrie n’a pas son pareil pour faire fuiter des informations non communiquées par les marques. Pas plus tard que la semaine dernière, on avait pu découvrir les premières images de la première voiture de Xiaomi avant son officialisation.

C’est un peu moins grave aujourd’hui, puisqu’il s’agit d’une voiture déjà dévoilée. On parle ici du Leapmotor C10, présenté la semaine dernière à Guangzhou. Un SUV qui devrait profiter du partenariat noué avec Stellantis (propriétaire de Peugeot, Citroën, DS, Fiat & Jeep) pour arriver en Europe, et probablement donc en France. Plus précisément, on découvre aujourd’hui les caractéristiques techniques de la bête, comme nous l’apprend le site Carnewschina.

Des chiffres dans le rang

Rentrons dans le vif du sujet : ce C10 sera donc propulsé par un moteur de 170 kW (231 ch) situé à l’arrière et alimenté par une batterie LFP (lithium — fer — phosphate) de 69,9 kWh — quand bien même, on ignore s’il s’agit de la capacité brute ou nette. L’autonomie est annoncée à 530 km selon les normes CLTC, bien plus optimiste que les normes WLTP européennes. Il faut donc s’attendre à environ 470 km d’autonomie pour son arrivée en Europe.

Plus intéressant, la fuite confirme que le Leapmotor bénéficiera de l’architecture 800 volts, lui permettant des recharges extrêmement rapides. Si la puissance maximale n’est pas précisée, gardons à l’esprit que les Kia et Hyundai équipées de cette technologie peuvent se recharger en 18 minutes sur une borne de charge rapide.

Une arrivée sur le marché à l’été 2024

Ce SUV familial, long de 4,73 m (soit peu ou prou la longueur du Tesla Model Y), ouvrira ses pré-commandes en Chine le 10 janvier prochain avant d’entamer ses livraisons à l’étranger en juillet 2024. Si les tarifs ne sont pas encore officiels, les estimations tournent autour de 150 000 à 200 000 yuans pour le marché intérieur (soit environ 20 000 à 25 000 euros actuellement) — attention cependant, ces prix seront fatalement bien plus élevés en Europe, comme on vous l’explique ici.

Pour rappel, le Leapmotor C10 embarque une nouvelle plateforme, baptisée Leap 3.0, proposant notamment une batterie intégrée dans le châssis pour plus de confort et de sécurité. L’intérieur est présenté comme spacieux et moderne, avec un grand écran central de 14,6 pouces utilisant l’interface maison LeapOS. Les aides à la conduite ne sont pas en reste, avec notamment un LiDAR afin de proposer une conduite autonome de niveau 2+.