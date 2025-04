200 000 km en Tesla Model Y et 3, les voitures les plus folles du salon de Shanghai, LiDAR vs caméra : Elon Musk a-t-il raison ? – Survoltés #13

Ce soir, nous vous attendons sur YouTube et Twitch, en direct, pour notre émission Survoltés. Au programme : l’avis d’un client Tesla après 6 ans et 200 000 km parcourus en Model Y et Model 3. Notre avis sur les voitures électriques les plus folles du salon de Shanghai. Et enfin, tout savoir sur la voiture autonome avec un ingénieur Valeo.