Thomson 55QG4S14 : voilà un TV 4K QLED bien équipé, sans flamber la CB pendant les French Days

Le Thomson 55QG4S14 propose une expérience QLED 4K complète, sans casser votre budget. Un tarif très agressif pour un téléviseur de 55 pouces avec Google TV et connectique complète. Son prix est encore plus intéressant lors des French Days de Cdiscount puisque le prix de ce QLED passe de 449 euros à 354 euros grâce à un code promo.

Longtemps cantonnée aux étagères de l’entrée de gamme, Thomson a su redresser la barre avec des téléviseurs au rapport qualité-prix redoutable. Sans chercher à faire dans le clinquant, la marque avance ses pions avec sérieux, en s’appuyant sur des technologies éprouvées, des interfaces modernes et une fabrication bien pensée. Le 55QG4S14 en est le parfait exemple : un grand écran QLED 4K, Google TV intégré, et une connectique complète, le tout à un prix qu’on croirait négocié… et qui l’est encore plus lors des French Days sur Cdiscount qui fait perdre 95 euros à la facture.

Qu’y a-t-il sous le capot de ce TV Thomson 55QG4S14 ?

Une dalle QLED 4K de 55 pouces

Google TV comme système d’exploitation

HDMI ARC, ports USB, Wi-Fi, Bluetooth, Ethernet : tout y est

Au lieu de 449 euros, le TV Thomson 55QG4S14 est aujourd’hui disponible en promotion Ă 354 euros sur Cdiscount avec le code 25DES249.

QLED 4K : une image maîtrisée à prix plancher

Le 55QG4S14 repose sur une dalle QLED 4K (3840 x 2160 px) qui offre un rendu d’image nettement supérieur aux téléviseurs LCD classiques. Grâce à la technologie Quantum Dot, les couleurs sont plus vives, les noirs plus profonds, et le contraste général plus équilibré. Parfait pour les films et les séries, même dans une pièce lumineuse.

Côté fréquence, on est sur du 60 Hz natif, ce qui peut décevoir les joueurs exigeants habitués à du 120 Hz ou plus. Mais à ce tarif, difficile de faire la fine bouche : le téléviseur se destine plutôt à un usage multimédia, familial, ou à du gaming occasionnel sur console. Il intègre tout de même le traitement MEMC, pour lisser les mouvements rapides et améliorer la fluidité perçue dans les scènes d’action.

Google TV, connectique complète, et un design dans l’air du temps

L’interface Google TV propulse l’ensemble avec une navigation rapide, un accès natif aux plateformes comme Netflix, Disney+, Prime Video, Paramount, et un système de recommandations personnalisé qui s’adapte à vos habitudes. Chromecast est intégré, tout comme l’Assistant Google, pour un pilotage vocal simplifié.

Le téléviseur joue aussi la carte de la connectivité : HDMI ARC pour le home cinéma, ports USB pour vos disques durs, entrée optique, port Ethernet pour une connexion stable, Wi-Fi, Bluetooth… tout y est pour intégrer ce modèle à votre setup existant, qu’il soit orienté streaming, TV classique ou multimédia partagé.

Afin de comparer le TV Thomson 55QG4S14 avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleurs TV QLED du moment.

