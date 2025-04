The Frame 2024 : le TV-tableau de Samsung (65″) chute sous les 1 000 € pendant les French Days

Le téléviseur 4K QLED Samsung The Frame, version 2024, fait encore aujourd’hui partie des modèles les plus atypiques du marché. Ce TV aux allures d’Å“uvre d’art est, à l’occasion des French Days, proposé à 999 euros au lieu de 1 290 euros chez Boulanger.

Avec ses téléviseurs The Frame, Samsung s’adresse résolument aux amateurs de décoration d’intérieur et d’art qui ne veulent pas s’offrir un TV banal. Ces modèles dotés d’un cadre en bois, qui sont capables d’afficher des Å“uvres artistiques ou des photos lorsque leur écran est en veille, remportent encore bien des suffrages. Pendant les French Days, le modèle 2024 de 65 pouces est d’ailleurs disponible à un excellent prix.

Ce qu’il faut retenir du Samsung The Frame TQ65LS03D

Une dalle QLED anti-reflets de 65″ qui se transforme en tableau

Compatible HDR10+

Un port HDMI 2.1 + VRR et ALLM

Initialement affiché à 1 290 euros, le Samsung The Frame TQ65LS03D 2024 est aujourd’hui disponible en promotion à 999 euros chez Boulanger.

Transformer son salon en musée…

Revêtement mat anti-reflets qui imite la texture du papier, cadre en bois facilement remplaçable, boîtier One Connect qui regroupe toute la connectique et permet ainsi de la dissimuler… Oui, Samsung a tout fait pour donner à son TV The Frame des allures de tableau. Et lorsque son écran de 65 pouces est en veille, il est capable d’afficher des Å“uvres artistiques ou des photos, histoire de parfaire l’illusion.

La dalle QLED 4K de ce The Frame TQ65LS03D offre par ailleurs des couleurs bien vibrantes et une belle fluidité permise par son taux de rafraîchissement de 100 Hz. L’écran prend aussi en charge les formats HDR10, le HDR10+ et le HLG (mais pas de Dolby Vision ici, comme c’est souvent le cas chez Samsung). Les images seront bien détaillées et contrastées grâce à une extension de la plage dynamique. Pour la partie audio, on a droit à du Dolby Atmos, gage d’un son bien riche et vaste.

… ou en salle de gaming

Parce que le gaming est aussi un art, Samsung a pensé à ajouter un port HDMI 2.1 à son boîtier One Connect, ce qui donne la possibilité de jouer en 4K@120fps sur une PS5 ou encore une Xbox Series X. Les modes ALLM (Auto Low Latency Mode, pour réduire la latence) et VRR (Variable Refresh Rate, pour combattre les déchirures d’écran), ainsi que l’AMD FreeSync Premium sont aussi de la partie pour maximiser la fluidité en jeu et minimiser les saccades.

Le Gaming Hub, la plateforme de jeux en streaming de la marque, est aussi intégré via l’OS Tizen. Ce dernier donne également accès aux plateformes de streaming phares et est compatible avec les assistants vocaux Bixby, Alexa et Google Assistant, pratiques pour contrôler le téléviseur à la voix. Enfin, si vous souhaitez pouvoir diffuser du contenu depuis un smartphone ou une tablette Apple, vous pourrez le faire grâce à AirPlay 2.

À lire aussi :

Quel est le meilleur TV Samsung 4K Ã acheter en 2025 ?

French Days 2025 : ne ratez aucun bon plan avec Frandroid

Les French Days reviennent en 2025 pour une première édition. Celle-ci se déroule du mercredi 30 avril jusqu’au 06 mai inclus.

