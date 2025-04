Samsung lance The Frame Pro, un TV 4K NeoQLED aussi fin qu’un tableau de maître qui est déjà 200 € moins cher dans sa version 65 pouces

Il vient tout juste de sortir et est même en rupture de stock sur certains sites : le téléviseur NeoQLED MiniLED 4K Samsung The Frame Pro TQ65LS03FW. Il est lancé au prix de vente conseillé de 2 190 euros, mais une offre de remboursement permet déjà de l’obtenir moins cher.

Samsung The Frame Pro TQ65LS03FW // Source : Samsung

Le nouveau modèle de TV Samsung The Frame Pro marque une vraie évolution sur la marque. Alors que les modèles précédents avaient une connectique déportée, ne laissant dépasser qu’un fil pour une esthétique soignée, ici ça disparait complètement au profit du boitier One Connect sans-fil. Il est compatible WiFi 7 et permet de relier vos appareils sans câble apparent avec une portée de 10 mètres au maximum. Un produit aussi esthétique que performant qui bénéficie actuellement de 200 euros de remboursement par Samsung.

Les points forts du Samsung The Frame Pro 65″

La connectique entièrement sans-fil, un vrai plus

La fréquence de rafraîchissement qui monte à 144 Hz

Toujours ce côté personnalisable avec des cadres en plusieurs coloris et matériaux

Le Samsung The Frame Pro TQ65LS03FW est affiché à 2 190 euros chez Boulanger. Jusqu’au 22 avril inclus, il y a une offre de remboursement de 200 euros sur ce modèle, ce qui le fait passer à 1 990 euros. Il y a même 100 euros de plus si vous commandez un cadre The Frame compatible en même temps.

Un téléviseur qui devient un vrai tableau

La particularité des téléviseurs Samsung The Frame est dans leur nom : ce sont des tableaux. La marque a réussi à faire des écrans fins sur lesquels vous pouvez ajouter un cadre pour lui donner des airs de tableau. Ainsi, une fois accroché au mur et si vous activez le mode Art, des peintures apparaissent et la qualité de l’image est si fine qu’on croirait une vraie reproduction.

Alors qu’en vrai, il s’agit d’une dalle NeoQLED avec un rétroéclairage MiniLED sur une diagonale de 65 pouces, soit 163 cm, pour un affichage en 4K à 144 images par seconde au maximum. Il est en plus certifié sans reflet, donc même si le soleil vient taper dessus, vous continuez d’en profiter. Sans oublier que vous profitez d’un son Dolby Atmos 40W qui permet de profiter d’une bonne spatialisation audio.

Le boitier One Connect permet de se débarrasser des fils

L’un des plus gros atouts de cette version Pro du téléviseur The Frame, c’est le boitier One Connect. Vous pouvez le poser à part, à côté du téléviseur, avec une portée qui va jusqu’à 10 mètres. Là, vous pouvez brancher vos périphériques externes : il y a quatre ports HDMI 2.0 et trois ports USB, ainsi qu’un port Ethernet et une sortie digitale optique pour le son. Le tout communique avec le TV en WiFi 7 pour limiter la latence.

Le téléviseur est bien entendu connecté et propose donc l’accès à toutes les plateformes de streaming. Ça ne s’arrête pas là puisque vous avez aussi les applications de certains opérateurs, comme B.tv+, la TV d’Orange ou encore Oqee by Free. Il y a aussi la compatibilité AirPlay d’Apple, la fonction mirroring (dans les deux sens), Google Cast, Bixby, Alexa et Google Assistant.

Vous pouvez découvrir d’autres téléviseurs QLED ou Oled en parcourant notre guide d’achat sur les meilleures dalles du moment.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.