Avant Samsung The Frame Pro, le meilleur TV 4K de 2024 en forme de tableau est à moitié prix grâce à cette offre

Avec ses allures de tableau, le téléviseur 4K Samsung The Frame de 2024 reste encore aujourd’hui une valeur sûre qui se démarque de la concurrence. Et même si une nouvelle gamme a été dévoilée par la marque, le modèle de l’an dernier est toujours aussi recommandable, surtout quand sa version de 55 pouces, auparavant vendue à 1 499 euros, est désormais proposée à 799,99 euros chez Conforama.

Les téléviseurs de la gamme The Frame de Samsung comptent parmi les modèles les plus originaux du marché, et les amateurs d’art et de design sont nombreux à déjà s’en être offert un. Le fabricant sud-coréen a d’ailleurs levé le voile, en début d’année, sur sa nouvelle gamme The Frame Pro, dont les références ressemblent, évidemment, toujours à des tableaux. Mais aujourd’hui, c’est plutôt le modèle de 55 pouces de 2024 qui nous intéresse, puisqu’il est en ce moment affiché à moins de 800 euros.

Les points forts du Samsung The Frame 2024

Un TV qui ressemble à une œuvre d’art

Une dalle QLED 4K anti-reflets de 55 pouces

Un port HDMI 2.1

Auparavant proposé à 1 499 euros, le TV 4K Samsung The Frame 2024 TQ55LS03D est en ce moment affiché à 799,99 euros chez Conforama.

Un téléviseur… ou un tableau ?

On ne les présente plus : les téléviseurs de la gamme The Frame de Samsung, comme ce TQ55LS03D, ont été conçus comme de vrais objets d’art. Le modèle qui nous intéresse ici est doté d’un écran entouré d’un cadre en bois, que l’on peut d’ailleurs changer, et sa dalle est équipée d’un revêtement mat anti-reflets, qui reproduit la texture du papier. Afin de parfaire l’effet « tableau », Samsung a misé sur son fameux boîtier One Connect, qui regroupe toute la connectique et permet d’éviter un amas disgracieux de fils qui pendouilleraient sous le TV.

Cerise sur le gâteau : lorsque l’écran est en veille, il est capable d’afficher des œuvres artistiques ou des photos. L’illusion est donc parfaite. Concernant son écran plus particulièrement, ce TV Samsung TQ55LS03D embarque une dalle QLED 4K de 55 pouces, rafraîchie à 100 Hz. Cette dernière prend par ailleurs en charge les formats HDR10, le HDR10+ et le HLG (mais pas de Dolby Vision ici, comme c’est souvent le cas chez Samsung). Vous pourrez ainsi profiter d’images plus détaillées et contrastées grâce à une extension de la plage dynamique. Côté audio, on a droit à du Dolby Atmos, qui offre un son vaste et bien immersif.

Un modèle pour le gaming, aussi

Samsung a aussi pensé à une autre catégorie d’amateurs d’art : les gamers, qui, grâce au port HDMI 2.1 de ce The Frame, pourront jouer en 4K@120fps sur leur PS5 ou leur Xbox Series X. Les modes ALLM (Auto Low Latency Mode, pour réduire la latence) et VRR (Variable Refresh Rate, pour combattre les déchirures d’écran), ainsi que l’AMD FreeSync Premium Pro sont aussi de la partie et permettent de minimiser les saccades et de maximiser la fluidité en jeu.

Enfin, ce téléviseur tourne sous le système d’exploitation TizenOS, avec son lot d’applications incontournables comme les plateformes de streaming. Il est également compatible avec Google Assistant, Alexa et Bixby pour vos requêtes vocales, ainsi qu’avec AirPlay 2 pour diffuser du contenu depuis un smartphone ou une tablette Apple.

