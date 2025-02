LG OLED55C4 : c’est moitié prix pour l’un des meilleurs TV 4K de l’année dernière grâce à cette offre

C’est une bonne affaire que l’on doit à Cobra aujourd’hui : le site rajoute -10 % grâce à un code promo en plus des 400 euros de remise déjà effectués sur le LG OLED55C4, et sans oublier l’ODR de 200 euros… ce qui nous fait un prix final de seulement 789 euros. On ne l’a tout simplement jamais vu à ce prix.

La différence entre une dalle OLED classique et une dalle OLED Evo, c’est une image plus brillante et une précision des couleurs supérieures d’après LG. Quoi qu’il en soit, il est vrai que sa série C4 fait partie des meilleures références du marché et, aujourd’hui, le modèle 55 pouces atteint un prix jamais vu jusqu’à maintenant.

Les points forts du LG OLED55C4

Le processeur a9 AI 4K Gen7 offre une gestion précise des couleurs

Il parvient à virtualiser un son 9.1.2 et est compatible WOW Synergy

Pour le gaming, il utilise le HDMI 2.1, VRR, ALLM et monte à 144 images/seconde

Au lieu de 1 590 euros habituellement, le LG OLED55C4 est actuellement en promotion à 789 euros chez Cobra. Pour obtenir ce prix, il suffit d’utiliser le code promo BEST10 avant de procéder au paiement, puis de remplir l’ODR après achat pour recevoir votre remboursement de 200 euros.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le LG OLED55C4. Le tableau s’actualise automatiquement.

Un téléviseur nourri à l’IA pour une image toujours plus réaliste

Le LG OLED55C4 ne brille pas par sa taille démesurée. C’est un téléviseur standard, avec une diagonale de 55 pouces, ce qui représente 139 cm. De quoi agrémenter n’importe quel salon. L’intérêt de ce modèle se situe donc ailleurs : dans les technologies qu’il embarque. Et surtout dans son processeur a9 AI 4K Gen7, combiné à la technologie Brightness Booster. Grâce à ces deux-là, vous avez une image dont la luminosité est grandement améliorée, des couleurs plus précises, avec plus de nuances, ce qui occasionne un contraste riche.

Ajoutez à ça des technologies plus « classiques » comme une compatibilité HDR et vous obtenez l’un des téléviseurs les plus fidèles du marché. Une dalle fortement appréciée par les cinéphiles, sérievores et gamers qui aiment en prendre plein les yeux et plonger à fond dans leurs divertissements préférés. D’autant que, comme on va le voir tout de suite, ce TV est particulièrement adapté pour les jeux vidéo.

Si vous jouez aux jeux vidéo, vous allez vous régaler

Ce téléviseur est compatible Dolby Vision et Dolby Atmos, ainsi que WOW Synergy. Cette dernière est utile uniquement si vous possédez une barre de son LG. Si c’est le cas, le son du TV va se synchroniser et se superposer à celui de la barre de son pour donner encore plus de relief à l’audio de vos programmes compatibles.

En plus de tout ça, le téléviseur est compatible HDMI 2.1, VRR avec certification Nvidia G-Sync et AMD FreeSync Premium et ALLM. Les contenus qui transitent par le port HDMI compatible sont plus fluides, garantis sans saccades ni flous. Donc si vous y branchez une PS5 ou une Xbox Series X, c’est un régal. Cela va sans dire, il s’agit d’un téléviseur connecté, donc à vous le streaming à gogo grâce à WebOS 24 et ses 5 ans de mises à jour garanties.

Pour en savoir plus, vous pouvez lire le test complet du modèle de la taille supérieure, le LG OLED65C4, qui partage beaucoup de ses caractéristiques avec la version de 55 pouces.

