Samsung The Frame 2025 : fin comme un tableau, ce nouveau TV 4K QLED et 144 Hz bénéficie de 200 € de remise

Il ne vous reste que quelques heures pour bĂ©nĂ©ficier des 200 euros d’offre de remboursement sur le Samsung The Frame TQ55LS03FA et ainsi l’avoir pour 1 290 euros.

Samsung The Frame TQ55LS03FA // Source : Samsung

Les tĂ©lĂ©viseurs The Frame par Samsung ont toujours impressionnĂ© par leur finesse et leur statut Ă mi-chemin entre Ĺ“uvre d’art numĂ©rique et Ă©cran connectĂ©. Avec ce modèle TQ55LS03FA de 55 pouces appartenant Ă la dernière gĂ©nĂ©ration, vous avez une dalle QLED de 138 cm de diagonale pour de la 4K de qualitĂ© et profiter de vos divertissements dans d’excellentes conditions. Un tĂ©lĂ©viseur qui, pour son lancement, bĂ©nĂ©ficie de 200 euros de remise jusqu’Ă ce soir seulement, via une offre de remboursement disponible sur le site du constructeur.

Les points forts du Samsung The Frame 55″

Un taux de rafraîchissement de 144 Hz qui fait plaisir

La finesse de l’Ă©cran qui lui confère son aspect si spĂ©cial

La connexion invisible et la connectivité déportée, un vrai must

En allant sur Boulanger, vous avez le tĂ©lĂ©viseur Samsung The Frame 55″ affichĂ© Ă 1 490 euros. C’est le prix Ă payer aujourd’hui, puis vous remplissez l’offre de remboursement disponible sur le site de la marque (vous avez jusqu’au 22 juin 2025 pour le faire) et vous recevrez en quelques semaines un remboursement d’une valeur de 200 euros. Ce qui fait un prix final de 1 290 euros pour ce modèle.

Un tĂ©lĂ©viseur qui est aussi une vraie Ĺ“uvre d’art technologique

The Frame porte bien son nom : le tableau. Ce tĂ©lĂ©viseur connectĂ© par Samsung fait le parie de la finesse de construction et d’une connectivitĂ© dĂ©portĂ©e pour offrir une expĂ©rience unique. En accrochant le tĂ©lĂ©viseur au mur et en activant le mode Art, vous pouvez le faire passer pour un tableau de maĂ®tre. Si vous rajoutez un cadre (vendu sĂ©parĂ©ment), l’illusion est totale. La seule chose qui peut trahir sa vraie nature, c’est le câble d’alimentation s’il n’est pas cachĂ© dans le mur.

Le tĂ©lĂ©viseur est certifiĂ© sans reflet, renforçant encore cet effet. Bien entendu, vous pouvez aussi simplement le poser sur ses pieds, pour l’exposer sur un meuble. Vous avez droit Ă 360 Ĺ“uvres d’art gratuites par an, pour changer de style tous les jours. Toujours pour renforcer l’immersion, la luminositĂ© s’adapte automatiquement avec le capteur inclus. Et grâce au capteur de mouvement, le tĂ©lĂ©viseur s’Ă©teint quand il dĂ©tecte que vous quittez la pièce.

Une image aussi belle qu’elle le prĂ©tend

Pour afficher une telle image, le tĂ©lĂ©viseur dispose du processeur Quantum 4K et de la technologie d’affichage QLED. Les deux ensemble font un très bon travail et en mettent plein les yeux lorsque vous lancez vos programmes prĂ©fĂ©rĂ©s via les plateformes de streaming disponibles avec Tizen Smart TV. L’OS de Samsung permet d’utiliser l’assistant vocal Bixby intĂ©grĂ©, mais aussi Alexa et Google Assistant.

Inutile de prĂ©ciser que vous avez une image en 4K. Celle-ci bĂ©nĂ©ficie d’une frĂ©quence de rafraĂ®chissement max de 144 Hz, pour des animations fluides, surtout sur les jeux vidĂ©o. La connectique, dĂ©portĂ©e, est composĂ©e de quatre ports HDMI, deux ports USB-A, un port UBS-C, un port Ethernet, du WiFi 5 et du Bluetooth 5.3. Une panoplie complète pour un tĂ©lĂ©viseur design avec une belle image, au tarif peut ĂŞtre un peu onĂ©reux, d’oĂą l’intĂ©rĂŞt de bĂ©nĂ©ficier de l’offre de remboursement.

Vous pouvez retrouver notre sĂ©lection des meilleurs tĂ©lĂ©viseurs connectĂ©s, qu’ils soient OLED, QLED ou LCD, tous en 55 pouces, dans notre guide d’achat dĂ©diĂ©.

