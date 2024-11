BMW va faire comme Tesla pour une livraison plus propres de ses voitures électriques

Le groupe BMW va désormais livrer ses voitures à l’aide de camions électriques, dans le cadre d’un partenariat avec la société de CEVA Logistics. Cette expérimentation se prolongera jusqu’au début de l’année prochaine.

On le sait, et quoi qu’en disent les détracteurs, la voiture électrique reste plus propre que les autos essence et diesel. Et ce malgré certains points, comme l’extraction de certains composants des batteries, qui doivent encore être améliorés. Mais les choses vont dans le bon sens, et certains aspects continuent encore de s’améliorer.

Une logistique plus propre

On pense par exemple au transport des voitures neuves à la sortie de l’usine. En effet, si ces dernières ne rejettent pas le moindre gramme de CO2 lorsqu’elles circulent, ce n’est en revanche pas le cas des camions qui les transportent, ou des bateaux lorsqu’elles viennent de pays lointains comme la Chine ou les États-Unis. Si sur ce point, il est encore difficile de faire des miracles, les livraisons locales s’améliorent grandement au fil des années.

Et justement, le groupe BMW a désormais à cœur de rendre sa logistique plus respectueuse de l’environnement. C’est ainsi que celui-ci annonce dans un communiqué s’être associé à l’entreprise de transport CEVA Logistics afin de faire évoluer sa manière de livrer ses voitures. Une grande expérimentation, qui a démarré au mois de septembre dernier a été lancée, portant sur les livraisons depuis la plateforme logistique de BMW à Marly-La-Ville (Val d’Oise).

Désormais, les voitures de la marque à l’hélice ainsi que celles de Mini sont acheminées vers leur réseau de concessionnaires grâce à des camions porte voitures 100 % électriques. Il s’agit d’une flotte de Volvo FM Electric, un modèle conçu pour les livraisons urbaines, qui se dote de deux ou trois moteurs selon la version, pour une puissance maximale de 490 kW, soit 666 chevaux. Il s’agit du tout premier véhicule de ce type au sein de la flotte de CEVA Logistics, qui compte actuellement plus de 450 poids lourds électriques pour d’autres activités.

Le véhicule parcourt environ 270 kilomètres chaque jour pour ses livraisons, et devrait atteindre les 30 000 kilomètres au total à la fin de l’expérimentation. Cette dernière est prévue pour la fin du premier trimestre 2025. À cette échéance, une évaluation complète sera réalisée, afin de savoir si ce test a été concluant ou non. Les résultats seront déterminants, car BMW souhaite déployer massivement cette solution de transport plus propre au cours des prochaines années. Il pourrait aussi l’étendre à d’autres régions.

Des émissions en baisse

Le camion pourra être rechargé entre deux tournées si besoin, mais sinon, la batterie sera remplie tous les soirs, lors de son retour à la base logistique de Marly-la-Ville. Celle-ci est en effet équipée d’une borne dédiée, dont la puissance n’a pas été communiquée. Cette nouvelle stratégie pour les livraisons s’inscrit dans un objectif plus large de réduction de l’empreinte carbone de BMW Group France. En effet, ce dernier veut réduire de 40 % les émissions polluantes de sa chaîne logistique entre 2019 et 2030.

Et l’usage de poids lourds électriques devrait très largement contribuer à atteindre ce but ambitieux. D’autant plus que ce dernier est aussi partagé par CEVA Logistics, qui prévoit d’atteindre le net zéro d’ici à 2050. Pour cela, la firme prévoit d’investir massivement dans les camions électriques, alors qu’elle devrait atteindre les 1 450 d’ici à la fin de l’année prochaine. En parallèle, le constructeur allemand continue d’électrifier son catalogue, qui va bientôt s’enrichir de modèles reposant sur la plateforme Neue Klasse.

Le constructeur bavarois n’est pas le seul à vouloir agir sur sa logistique pour rendre ses voitures encore plus respectueuses de l’environnement. C’est aussi le cas d’Audi, qui avait annoncé en 2022 déjà que les modules de batteries de ses autos électriques seraient désormais acheminés vers son usine de Bruxelles en train. Pour mémoire, ce sont actuellement plus de 90 000 véhicules BMW et Mini qui sont pris en charge chaque année depuis le Val-d’Oise mais également les plateformes logistiques de Marckolsheim et du Havre.