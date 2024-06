Les prometteuses voitures électriques de BMW seront (un peu) moins chères grâce à ces deux modèles

BMW vient de confirmer l’arrivée de deux nouvelles voitures électriques compactes dans sa future gamme “Neue Klasse”. De quoi profiter de la charge express et des belles autonomies promises par cette nouvelle plateforme pour un prix (un peu) plus réduit. Voici leurs premières caractéristiques.

En 2025, les voitures électriques de BMW passeront dans une nouvelle dimension avec l’arrivée des premiers modèles de la « Neue Klasse ». Cette nouvelle architecture arrivera d’abord sur un SUV en 2025 et une berline de la taille d’une Tesla Model 3 en 2026.

Si cette plateforme semblait être réservée aux « grands » modèles de la gamme, BMW vient de confirmer au média britannique Autocar que deux autres modèles plus compacts arriveront dans les années à venir. L’idée : avoir un équivalent 100 % électrique à la Série 1 thermique.

Deux propositions bien différentes

BMW reste encore très discret sur ces deux voitures, mais Bernd Körber, le responsable produit de BMW, s’est donc confié à Autocar sur quelques détails. En premier lieu, le nom, qui « ne doit pas changer la logique actuelle », comme on peut le voir avec l’i4 ou l’i5, par exemple, qui reprennent le chiffre du véhicule thermique sur laquelle elles se basent.

On pourrait donc partir sur une i1 et une i2, deux voitures électriques nécessaires pour « rester en contact avec une clientèle plus jeune », en parallèle de la gamme Mini.

Si l’i1 devrait rester une proposition assez classique, dans la veine de la Série 1 thermique actuelle, l’i2 devrait la jouer plus « décalée », et Bernd Körber n’hésite pas à évoquer une « successeure spirituelle » de l’i3, la première voiture électrique de la marque sortie en 2013, qui sortait des normes avec un style original et une coque en carbone.

Une plateforme remaniée

Pour rappel, les voitures électriques de la « Neue Klasse » reposent sur une nouvelle plateforme, qui embarque deux grandes nouveautés : l’adoption d’une architecture 800 volts, capable, d’après la marque, de faire gagner 300 km d’autonomie en 10 minutes, tandis que la batterie profitera de nouvelles cellules cylindriques à la densité énergétique améliorée, gage d’autonomies en hausse.

Ces deux nouvelles voitures compactes auront tout de même une évolution : le passage à un format « traction », où le moteur entraîne les roues avant, à l’inverse d’un format « propulsion » qui arrivera sur les premières BMW de cette nouvelle génération.

Bernd Körber a également soulevé l’idée de faire profiter de cette plateforme traction sur le BMW iX1 et le Mini Countryman, sans préciser s’il parlait de la génération actuellement en vente ou de la prochaine, dans un objectif d’économies d’échelles – et donc de tirer les prix vers le bas.

L’i1 est prévue pour 2027 et l’i2 pour 2028, à des prix sans nul doute inférieurs à ceux du l’iX1, qui débute en France à 46 900 euros pour une autonomie de 474 km selon le cycle WLTP.