« Hisser le plaisir de conduire au niveau supérieur » : comment BMW veut rendre ses voitures électriques sexy

Si BMW veut faire vivre l’âme du moteur six cylindres le plus longtemps possible, le constructeur ne délaisse pas l’électrique. BMW montre un avant-goût de sa future M3 électrique ultra-performante.

BMW Vision Driving Experience // Source : BMW

BMW a déjà annoncé son avenir électrique, notamment avec le concept Neue Klasse, qui préfigure la prochaine berline électrique de la marque. Une nouvelle technologie, « Heart of Joy », vient d’être présentée au travers du concept BMW Vision Driving Experience. Une technologie qui laisse entrevoir un plaisir de conduite digne de la réputation de BMW pour ses prochaines productions 100 % électriques.

« Hisser le plaisir de conduire au niveau supérieur »

BMW croit beaucoup en cette technologie nommée « Heart of Joy » (traduit littéralement par « cœur de la joie »). Frank Weber, membre du conseil d’administration de BMW AG et responsable du développement, a déclaré : « Le Heart of Joy nous permet non seulement de hisser le plaisir de conduire au niveau supérieur, mais également au-delà ».

Mais qu’est-ce qui rend donc le Heart of Joy unique ? Dans son communiqué de presse, BMW indique que l’unité de gestion Heart of Joy est capable d’agir sur la transmission, les freins, la recharge, la récupération et la direction, le tout en traitant les informations dix fois plus vite que les systèmes précédemment utilisés par le constructeur à l’hélice.

BMW Vision Driving Experience // Source : BMW

Et en fonctionnant avec le système BMW Dynamic Performance Control, le constructeur veut permettre au Heart of Joy de calculer toutes les fonctions relatives au comportement dynamique du véhicule.

Un système d’une importance capitale développé en interne

Le Heart of Joy est d’une importance capitale pour BMW. En effet, le constructeur bavarois a adopté une architecture de type SDV (Software-Defined Vehicle). Cela signifie que le développement logiciel dicte le développement matériel, une approche de la conception automobile plus proche de ce que l’on peut observer dans le milieu de la tech ou chez Tesla par exemple. BMW et ses ingénieurs ont donc choisi de développer en interne le calculateur Heart of Joy pour s’assurer qu’il correspond à l’ADN de la marque.

BMW Vision Driving Experience // Source : BMW

Pour être sûr du bon fonctionnement du Heart of Joy, BMW l’a testé avec le concept Vision Driving Experience. Son moteur développant 18 000 Nm, travaillant en association avec le Heart of Joy, a permis à BMW de s’assurer du bon fonctionnement du système. Est-ce qu’on a ici le premier chiffre de puissance de la future M3 électrique avec ses quatre moteurs ?

L’ordinateur Heart of Joy, en association avec le BMW Dynamic Performance Control, est capable d’améliorer le comportement de la voiture. Dans son communiqué de presse, BMW parle d’une « stabilité et d’une assurance incomparables dans les virages » : le conducteur a moins d’interventions à faire, tout en profitant d’une voiture plus stable.

BMW Vision Driving Experience // Source : BMW

Dans une conduite urbaine, le système peut analyser le mode de conduite (D ou B), l’utilisation de l’Active Cruise Control, l’usage du frein de stationnement et le verrouillage de stationnement, afin d’assurer des démarrages et des arrêts plus fluides.

Jusqu’à 25 % plus efficiente

En combinant le calcul de toutes les fonctions de déplacement du véhicule — transmission, freinage et récupération d’énergie —, la récupération d’énergie peut améliorer la consommation d’électricité de 25 %. Selon BMW, 98 % des utilisateurs pourraient se contenter du freinage régénératif, rendant inutile le recours au freinage classique.

Les jantes lumineuses du concept BMW Vision Driving Experience illustrent l’utilisation de l’énergie : vert pour l’accélération électrique, orange pour le freinage régénératif et rouge pour le freinage mécanique. Avec le Heart of Joy, BMW souhaite démontrer à quel point la conduite connectée de la prochaine Neue Klasse se veut efficace.