Voici comment BMW va révolutionner l’intérieur de ses voitures électriques

BMW profite du CES 2025 de Las Vegas, qui vient d’ouvrir ses portes, pour lever le voile non pas sur une voiture mais sur son poste de conduite. Voici le Panoramic iDrive, un tout nouvel affichage tête haute révolutionnaire, qui équipera les prochaines voitures électriques reposant sur la plateforme Neue Klasse.

BMW Panoramic iDrive / Crédit : BMW

Il est loin le temps où les voitures n’avaient le droit qu’à de simples petits compteurs analogiques à aiguilles et un petit autoradio. Aujourd’hui, et depuis plusieurs années déjà, les constructeurs se sont lancés dans une véritable course à l’innovation, et cela passe notamment par les intérieurs de leurs modèles.

Un nouveau poste de conduite futuriste

On pense surtout aux marques chinoises, qui se livrent à une vraie surenchère, à l’image de Baidu qui a équipé son SUV d’un immense écran de 35,6 pouces 6K. La course aux écrans touche aussi les marques européennes, à l’image de l’Hyperscreen sur la Mercedes-Benz EQS. Et voici qu’un autre constructeur veut aussi sa part du gâteau et veut rendre l’intérieur de ses futures voitures encore plus technologiques. Il s’agit de BMW, qui crée la sensation lors du CES 2025 de Las Vegas, qui vient d’ouvrir ses portes.

La firme bavaroise lève le voile non pas sur une nouvelle voiture, mais elle nous montre plutôt à quoi ressemblera le poste de conduite des prochaines voitures électriques. Celui-ci est connu sous le nom de Panoramic iVision, et il prend la forme d’un immense affichage tête-haute, qui s’étend sur toute la largeur de la planche de bord. Si nous sommes ici face à ce qui semble être la version définitive, cette technologie n’est pas réellement inédite. Le constructeur nous l’avait en effet déjà montré, sous une forme conceptuelle, dès le mois de mars 2023.

Puis, il nous l’avait remis en tête au mois de septembre de la même année, montrant par la même occasion l’intégralité du poste de conduite. Car l’affichage tête-haute panoramique est aussi associé à un grand écran tactile, dont la diagonale n’a cependant pas encore été communiquée. Nous devrions cependant bientôt en savoir plus, car ce nouvel intérieur équipera les voitures reposant sur la plateforme Neue Klasse développée par la firme de Munich. Or, le premier modèle devrait voir le jour dans quelques mois, sous la forme d’un SUV.

Il sera ensuite suivi par une berline rivalisant avec la Tesla Model 3 l’an prochain, tandis que le constructeur travaille aussi sur une sportive de plus de 1 000 chevaux à quatre moteurs. Mais alors, que sait-on déjà sur ce BMW Panoramic iVision ? D’abord, un focus sur l’immense combiné d’instrumentation, qui indique toutes les données relatives à la conduite, mais pas que. En effet, selon les premières photos publiées, on voit que d’autres indications seront affichées, telles que la météo ou encore la musique.

Un nouveau système d’infodivertissement

Le communiqué publié par BMW nous indique également que l’intérieur de se ses prochaines autos électriques auront le droit à un affichage tête-haute en 3D, qui devrait être projeté directement dans les champs de vision du conducteur. Mais là encore, la patience sera de mise avant de pouvoir en savoir un peu plus.

Une chose est sûre, le système d’infodivertissement va évoluer en profondeur, puisqu’il sera désormais propulsé par le BMW Operating System X, inauguré avec la Neue Klasse. Celui-ci ne devrait cependant pas trop déstabiliser les clients, puisqu’il reprendra certains éléments de l’OS 9, déjà présent sur les derniers modèles de la marque.

Développé en interne, il se base sur Android Open Source Project (AOSP) et devrait faciliter l’intégration d’applications externes, notamment pour la musique ou encore des jeux embarqués. Une manière de rivaliser avec Tesla, qui pourrait faire revenir Steam dans ses voitures ? Ce n’est pas tout, car le nouveau système mis au point par BMW améliore aussi la reconnaissance vocale, tandis qu’il inaugure la technologie HypersonX. Si les détails n’ont pas encore été révélés, elle promet une « nouvelle expérience sonore intégrée dans l’expérience globale du véhicule ».

Le volant multifonction fait aussi partie des éléments clés de ce nouveau poste de conduite, doté de touches à retour haptiques permettant de contrôler les différents écrans. Le constructeur allemand souligne que ce nouveau poste de conduite, et tout particulièrement le système BMW OS X pourra être amélioré au fil du temps, probablement grâce aux mises à jour OTA (over the air) à distance. Avec ces innovations, la firme se lance officiellement dans le SDV (software-defined vehicule), comme veut également le faire Renault avec Google par exemple.