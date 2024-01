BMW profite du CES de Las Vegas qui vient d'ouvrir ses portes à la presse pour dévoiler la nouvelle version de son système d'info-divertissement OS 9.0. Ce dernier, qui arrivera sur les nouvelles voitures électriques de la marque, permet désormais de jouer à des jeux vidéos, mais pas que. Quelque chose qu'on retrouve déjà chez Tesla depuis 2019.

Aujourd’hui, et depuis plusieurs années déjà, les voitures sont de plus en plus technologiques et connectées. À tel point que certains les qualifient désormais de smartphones sur roues. Et ils n’ont pas tout à fait tort, alors que même le géant de la tech, Xiaomi, se lance dans la production de sa propre auto zéro-émission (à l’échappement), la nouvelle SU7.

De nouvelles fonctionnalités

Désormais, les voitures récemment lancées sur le marché se parent pour la majorité de grands écrans bourrés de technologie. Et c’est notamment pour cela que les constructeurs automobiles sont aujourd’hui de plus en plus nombreux à se rendre au CES de Las Vegas pour y dévoiler leurs nouveautés. Le Consumer Electronic Show est certes un salon dédié aux nouvelles technologies (comme son nom l’indique), mais auto et techno n’ont jamais été aussi liées.

C’est ainsi que BMW a décidé d’y prendre part, alors que le constructeur bavarois fait régulièrement parler de lui pour ses innovations. Parmi elles, le futur système d’exploitation iDrive, avec un pare-brise jouant le rôle d’écran géant. Mais ça, c’est pour la Neue Klasse qui arrivera en 2025. Pour le moment, concentrons-nous sur la nouvelle version de son système embarqué, baptisée OS 9.0, dévoilée en mars 2023.

Cette dernière marquait notamment l’arrivée d’Android et d’un magasin d’applications. Mais voilà que BMW profite du salon américain pour faire une nouvelle fois évoluer son système d’info-divertissement, comme il l’annonce dans un communiqué tout juste publié. Il sera possible de télécharger encore plus d’applications venant d’éditeurs tiers couvrant plusieurs domaines, comme la musique, l’actualité ou encore les jeux vidéos.

Le constructeur insiste en particulier sur ce dernier point, car un nouveau titre fait son arrivée dans le catalogue déjà disponible. Ce dernier ne vous est sans doute pas totalement inconnu, puisqu’il s’agit de Beach Buggy Racing 2. Les propriétaires de Tesla le connaissent déjà bien, puisque la firme américaine le propose déjà depuis 2019, en plus d’autres jeux — notamment grâce à l’arrivée de Steam en 2022.

Plus de divertissement

Mais contrairement à chez son rival américain, qui permet de jouer en tournant le volant, les possesseurs de BMW auront besoin de manettes. Ces dernières devront être appairées à la voiture en Bluetooth, permettant à deux joueurs de s’opposer dans des courses retransmises directement sur l’écran tactile du véhicule. À noter que cette fonction sera proposée via une mise à jour à distance sur les voitures dotées du BMW Operating System 9 courant 2024.

L’application AirConsole, qui permet quant à elle de jouer directement via un smartphone, sera conservée, tandis que de nouveaux jeux devraient faire leur arrivée. Même chose pour le BMW Digital Premium, qui permet d’accéder à de nombreuses applications via le ConnectedDrive Store. Ce dernier devrait encore s’enrichir de nouvelles fonctionnalités, notamment autour du divertissement.

En effet, BMW annonce l’arrivée d’une nouvelle plateforme de streaming, qui sera là encore proposée via une mise à jour OTA (over the air) à distance sur certains modèles. Et cela grâce à l’intégration du système TiVo, normalement conçu pour les télévisions connectées et optimisées par le constructeur pour un usage automobile. Espérons que ce service améliorera l’expérience de streaming, qui nous avait déçu sur la limousine i7.

Un large choix de contenus sera proposé, de même que des chaînes en direct, telles que TF1 en France ou encore RaiPlay en Italie. Si la nouvelle i5, que nous avons récemment testée, en est déjà équipée, ce sera également le cas de l’iX2 récemment dévoilé.

À noter que le BMW Digital Premium, qui permet d’accéder au magasin d’applications ainsi qu’à toutes les fonctionnalités de divertissement, est proposé en option. Il peut être acheté après la livraison du véhicule.

Quelles voitures sont compatibles

BMW OS 9.0 (qui permet l’accès au magasin d’applications) est disponible sur les BMW Série 2 Active Tourer et BMW X1 (et BMW iX1 électrique) depuis novembre 2023 ainsi que sur la nouvelle BMW iX2. Les futures BMW qui seront annoncées dans les mois à venir intégreront également OS 9.0.