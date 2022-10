BMW : comme chez Tesla, il sera possible de jouer aux jeux vidéo dans sa voiture

BMW va proposer des jeux à bord de ses voitures thermiques et électriques, à l'image de ce que propose déjà Tesla. Bien évidemment, les différents jeux proposés seront uniquement accessibles quand la voiture sera à l'arrêt.

Même si les temps de recharge des voitures électriques se sont considérablement raccourcis ces dernières années, notamment avec la multiplication des bornes rapides, il y a toujours un temps d’attente plus ou moins important pour recharger sa voiture, notamment si vous devez faire le plein d’électrons.

Pour passer le temps, Tesla a par exemple implanter ses Superchargeurs dans des zones stratégiques, aux abords d’hôtels ou de restaurants par exemple, afin d’éviter d’attendre dans sa voiture. Et pour ceux qui préfèrent attendre confortablement dans leur véhicule, il est maintenant largement possible de s’occuper, en regardant Netflix notamment, YouTube, Twitch, ou alors en jouant aux jeux vidéo.

Connexion et smartphone obligatoires

Et c’est d’ailleurs cette dernière fonctionnalité qui nous intéresse aujourd’hui. En effet, BMW vient d’annoncer un partenariat avec AirConsole, par le biais d’un communiqué de presse, afin de proposer des jeux d’arcade, solo et multi-joueurs dans ses voitures en 2023.

Vous devez certainement vous demander comment sera-t-il possible de jouer sans manette ? Chez Tesla, on peut utiliser le volant. Chez BMW, on utilisera son smartphone. En effet, la technologie AirConsole permet de diffuser instantanément des jeux par voie hertzienne directement sur l’écran et de les contrôler à l’aide d’un téléphone.

La connexion entre le smartphone et la voiture est établie en scannant un code QR directement affiché sur l’écran. Il n’y aura pas besoin d’installer de jeux vidéo, car tous les jeux seront déjà sur le cloud : il suffira donc d’avoir une connexion (celle de la voiture, avec la SIM électronique intégrée) et un smartphone.

Plus de 180 jeux disponibles

Plus de 180 jeux de la bibliothèque AirConsole seront disponibles, des jeux tous plus différents les uns que les autres. Il y aura, par exemple, des puzzles, du sudoku, du très classique comme le Monopoly, ou encore plusieurs jeux d’action et de pilotage.

BMW prend donc un virage différent de Tesla et proposera plus de jeux à bord, mais le constructeur américain devrait bientôt sortir une nouveauté du même acabit.

En effet, Tesla devrait bientôt intégrer au sein de ses voitures Steam, la célèbre plateforme de jeux vidéo. Cette annonce a déjà été faite il y a quelque temps, et, selon Elon Musk, celle-ci serait actuellement dans les starting-blocks.

