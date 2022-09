Tesla réfléchirait à de la simulation automobile dans ses automobiles électriques

L'intégration des jeux vidéos du catalogue Steam dans les Tesla se fait attendre, mais Elon Musk se veut rassurant à ce sujet. Dans le même temps, le constructeur américain de voitures électriques est en train de recréer San Francisco grâce au moteur 3D Unreal Engine. De quoi proposer un jeu de simulation automobile ?

En début d’année 2022, Elon Musk annonçait sur son compte Twitter l’intégration des jeux vidéos du catalogue Steam dans les voitures électriques de la marque. Cet été, le milliardaire promettait une démonstration de Steam dans une voiture Tesla dès le mois d’août. Cette démonstration n’a pas eu lieu, mais le patron de Tesla a de nouveau abordé le sujet sur son compte Twitter.

Steam dans les Tesla : il faut attendre

En effet, par le biais d’un tweet en date du 16 septembre 2022, Elon Musk a informé qu’il se rendait à Palo Alto afin d’essayer l’intégration de Steam au sein des voitures Tesla. Depuis, c’est le calme plat, et nous n’avons toujours pas vu de visuels, que ce soit des photos ou des vidéos de Steam tournant sur une voiture de la marque.

Il faut donc désormais faire preuve de patience, alors que le patron de Tesla nous a fait saliver en début d’année, en annonçant que des titres très gourmands, comme Cyberpunk 2077 ou The Witcher 3, pourraient être capables de tourner sur l’écran central de la voiture. Tout cela grâce à la nouvelle puce AMD Ryzen présente depuis cette année.

Avec ses 10 téraflops, il est clair que la nouvelle puce a assez de puissance pour proposer des jeux plus évolués que ceux actuellement intégrés aux voitures électriques sous le nom Tesla Arcade. À titre de comparaison, la Xbox Series X annonce 12 téraflops contre 10 téraflops pour la Playstation 5. On a alors affaire à une vraie console intégrée dans une voiture.

La simulation automobile de Tesla

Selon une information révélée par Electrek, Tesla serait en train de modéliser la ville de San Francisco, avec une qualité d’image exceptionnelle. Cela serait rendu possible par l’utilisation du moteur 3D Unreal Engine en version 5. D’ailleurs, à l’été 2021, lors de son AI Day, Tesla avait montré une simulation de sa fonctionnalité de conduite autonome Autopilot tournant sous Unreal Engine avec un rendu proche du photoréalisme comme on peut le voir dans la vidéo ci-dessous.

L’objectif de cette simulation étant de mieux comprendre le comportement de l’Autopilot et d’améliorer son comportement sur différentes situations.

Tesla : un studio de développement de jeux vidéo ?

Et si Tesla se mettait à développer ses propres jeux ? C’est déjà plus ou moins le cas avec des portages de jeux existants sur Tesla Arcade. Mais il est possible que le constructeur américain aille un peu plus loin.

En effet, Elon Musk réfléchirait à rendre public cette simulation, afin de permettre de créer des jeux vidéos, sans partir de zéro. Si GTA VI devait se dérouler à San Francisco au lieu de Miami, Tesla aurait par exemple pu aider Rockstar Games à sortir plus rapidement son futur opus.

