Tencent travaille sur un AAA avec Unreal Engine 5, mais aussi sur le cloud gaming

Tencent a dévoilé de nombreux jeux vidéo, surtout dédiés au marché chinois, lors de sa conférence SPARK 2022 avec notamment un futur triple A. Mais en plus de ça, le géant chinois du jeu vidéo annonce travailler sur le cloud gaming.

Tencent est une entreprise chinoise très puissante, qui possède des réseaux sociaux, des sites de e-commerce mais aussi des studios de jeux vidéo. Lors de sa conférence SPARK 2022, on apprend qu’elle souhaite aller plus loin que les jeux mobiles qu’on lui connaît, avec un jeu sous Unreal Engine 5 et des premiers pas dans le cloud gaming. De quoi venir concurrencer les géants occidentaux sur leur marché que sont Activision-Blizzard, EA, Ubisoft, etc.

Un jeu Unreal Engine 5 très ambitieux

L’annonce de jeu vidéo la plus importante de Tencent cette année, c’est sans aucun doute Code : To Jin Young. Développé par LIGHTSPEED STUDIOS, il a la particularité d’utiliser l’Unreal Engine 5, moteur de jeu créé par Epic Games et qui est disponible depuis quelques mois seulement. Inspiré de la célèbre série de romans d’arts martiaux du même nom, il proposera un monde ouvert et mettra en scène les héros de la saga. Le jeu devrait proposer des techniques d’arts martiaux « spectaculaires » et utilise la technologie de photogrammétrie.

Tencent's Lightspeed Studios also announced its first AAA, open world, Unreal Engine 5 game based on the legendary heroes of the Jin Yong Wuxia world. Jin Yong novels are extremely popular in Asia so this will have a lot of appeal as a full HD experience, unlike previous games pic.twitter.com/PFibU2dwy4 — Daniel Ahmad (@ZhugeEX) June 27, 2022

Avec ce futur triple A, Tencent investit encore un peu plus dans le jeu vidéo premium. On peut penser que le géant débarquera d’ici aux prochaines années avec des jeux d’envergure, loin des free-to-play qu’on lui connaît aujourd’hui.

Tencent travaille sur le cloud gaming

Tencent n’avait pas qu’une démo avec Unreal Engine 5 dans sa besace. Le géant a aussi ses propres technologies et il en a fait la démonstration avec START ENGINE et en proposant une démonstration d’EVOLUTION, sa « technologie native de cloud gaming ». Une technologie qui « prend en charge la synchronisation pour plusieurs joueurs », ce qui veut dire qu’elle permet de ne pas jouer uniquement en solo.

Tencent showcased its START Engine tech at its conference today. A dedicated platform for cloud native games that supports synchronization for multiple players. Demo below is called Evolution. Looks like Tencent wants to explore MILEs / film level cloud native experiences. pic.twitter.com/OkDbN1C4eJ — Daniel Ahmad (@ZhugeEX) June 27, 2022

Cette démonstration nous montre une scène avec deux dinosaures qui se battent, avant que l’on se rende compte qu’il s’agit d’un jeu vidéo d’aventure. Chose étrange, dans la vidéo, les séquences de jeu ont une fréquence d’images plus faible que les autres scènes, sans que l’on sache pourquoi.

En plus des grands éditeurs, Tencent aurait pour ambition de concurrencer les fabricants de consoles que son Xbox et PlayStation. En avril 2021, on apprenait que l’entreprise avait déposé une demande de brevet pour une manette. Il faut garder à l’esprit de Tencent est un géant du jeu vidéo, qui possède Riot Games (Valorant, League of Legends) et bien d’autres studios de développement. En plus de ça, la firme possède des parts chez d’importants éditeurs comme Ubisoft, Paradox Interactive, Activision-Blizzard et même Epic Games, dont elle détient 40 % des actions.

Les autres jeux vidéo de Tencent qui vont arriver

La division jeux vidéo de Tencent a fait le point sur 26 jeux en tout. L’éditeur annonce League of Legends Esports Manager, le « jeu mobile officiel du tournoi League of Legends », dont la beta ouverte démarrera en juillet, en Chine uniquement.

On apprend également que Return to Empire est en développement. Il s’agit d’un jeu mobile reprenant l’univers d’Age of Empires développé en partenariat avec Xbox Game Studios par TiMi Studio Group. Dédié au marché chinois, il « étend le gameplay » avec un champ de bataille en 3D de 625 kilomètres carré. Dans ce jeu, on peut combiner différentes armées, ajuster sa stratégie à tout moment.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.