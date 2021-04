Tencent veut concurrencer Xbox et PlayStation : voici sa manette

Tencent travaille sur sa première manette de jeu. À mi-chemin entre les manettes Xbox et PlayStation, elle marquerait une nouvelle étape pour l’arrivée du géant chinois sur le marché du jeu vidéo sur console.

L’industrie du jeu vidéo sur console est aujourd’hui dominée par Sony, Nintendo et Microsoft. Un trio de longue date qui voit de nouveaux acteurs tenter une entrée depuis quelques années. On pense évidemment à Amazon et Google, qui s’y essaient par le cloud gaming, mais il y a un autre géant dont on parle moins et qui se profile à l’horizon, c’est Tencent.

Dire que Tencent prépare son entrée dans l’industrie serait une erreur, c’est en fait déjà un géant du secteur, en particulier sur mobile puisque la marque édite PUBG Mobile et se charge de la distribution de Fortnite en Chine. Par ailleurs, Tencent investit depuis longtemps dans des acteurs importants de l’industrie avec des parts plus ou moins importantes : Riot Games (Valorant, League of Legends), Leyou, Supercell, Dontnod ou encore Ubisoft, Activision Blizzard et Epic Games.

Mais si on en parle désormais, c’est surtout parce que Tencent semble vouloir sortir de l’ombre, et devenir un acteur de premier plan au même titre que PlayStation, Nintendo ou Xbox.

Une manette dessinée dans un brevet

Après avoir pris une bonne place sur le marché mobile, Tencent avance donc ses pions petit à petit pour préparer son arrivée dans le marché des jeux console. Cela passe notamment par la conception d’une manette de jeux pour sa future plateforme. Pour le moment, la marque en a simplement dessiné les traits à travers un brevet obtenu le 2 avril 2021, et soumis le 17 novembre 2020. Attention, comme toujours un brevet dévoile des travaux d’une entreprise, mais pas forcément un produit qui sera commercialisé sous cette forme.

On découvre une manette au croisement entre les propositions de Sony et Microsoft. On a par exemple le touchpad central et le dos de la manette qui s’inspirent directement de la Dual Sense, avec le placement des deux boutons de menu, alors que la forme générale de la manette ainsi que le placement asymétrique des sticks analogiques sont tirés de chez Xbox. On peut également voir trois boutons supplémentaires à l’arrière.

Difficile pour le moment d’en savoir plus sur la stratégie de Tencent. La firme a déjà lancé en Chine un service de cloud gaming et cette manette pourrait donc être un nouvel accessoire pour accéder au service, à l’instar de la manette de Google pour Stadia. C’est peut-être aussi une pierre supplémentaire dans les plans de Tencent avant la création d’une console.