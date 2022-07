Twitch fait un petit geste pour les streameurs qui ne roulent pas sur l’or

Twitch va baisser le seuil de paiement de 100 à 50 dollars. De quoi aider les plus « petits streameurs » à récupérer leur argent dûment gagné plus régulièrement.

On connaît très bien Twitch pour ses grandes stars, celles suivies par des centaines de milliers d’internautes, mais aussi pour ceux qui gagnent le plus d’argent sur la plateforme. Mais dans la réalité, « 95 % du contenu produit sur la plate-forme de diffusion de vidéos en direct attire cinq spectateurs ou moins », écrivait Le Monde en février 2021. Si certains streameurs gagnent très bien leur vie, ils sont en fait en très grande majorité à ne rien gagner ou presque. Pouvoir retirer les revenus générés par les abonnements payants et par la publicité, cela peut être indispensable pour eux.

Twitch annonce que « désormais, les créateurs peuvent récolter le fruit de leur labeur dès 50 dollars, contre 100 dollars auparavant ». Des streameurs qu’il faudrait appeler « joueur en direct », si l’on en croit la Commission d’enrichissement de la langue française, bien que ce soit une traduction en partie erronée.

Les « petits » streameurs vont pouvoir retirer leur argent plus rapidement

Dans un billet de blog, Twitch indique qu’« à partir du 15 juillet, le seuil minimum de 50 dollars sera disponible en Argentine, en Espagne, en Italie, au Japon, au Mexique et à Taïwan. D’autres pays suivront dans les prochains mois. À terme, cela devrait se traduire par des paiements plus réguliers pour plus de 70 000 créateurs et créatrices ». De quoi aussi en un sens permettre d’améliorer son setup de stream.

Avec ce changement de politique, la plate-forme de diffusion en direct souhaite « accélérer et faciliter les paiements », mais aussi gagner la confiance de ses créateurs. Ce changement du seuil de paiement devrait arriver au plus tard en France en novembre. Il est disponible via les principaux modes de paiement de Twitch, à savoir « ACH/dépôt direct, eCheck/banque locale, PayPal et chèque ». Cependant, les virements bancaires « nécessiteront toujours un minimum de 100 dollars en raison des frais de transfert ».

Dans le même temps, Twitch souhaite revoir le système de monétisation des plus gros streameurs, en s’octroyant une part plus importante. Effectivement, donner de l’argent plus régulièrement permet de se donner une bonne image, tout en limitant les coûts liés à ce changement.

