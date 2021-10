Twitch : projets internes, revenus des streamers, code source, une énorme fuite semble tout dévoiler

Twitch semble avoir été victime d'un énorme piratage. Une archive de plus de 100 Go est téléchargeable sur Internet et contiendrait toutes les informations confidentielles de Twitch, du code source aux revenus des streamers.

L’information s’est répandue sur les réseaux sociaux comme une trainée de poudre. Twitch semble avoir été victime d’un piratage gigantesque si l’on en croit les premières informations déjà extraites du leak en question. Notamment partagé sur l’obscur forum 4chan, ce leak de plus de 100 Go contiendrait énormément d’informations confidentielles. D’après l’auteur du message, l’archive contient :

la totalité du code source de Twitch depuis ses débuts ;

les informations de revenus des streamers depuis 2019 ;

le code source des applications Twitch sur mobile et console ;

le code des SDK et services AWS utilisé par Twitch ;

« les autres propriétés de Twitch » dont la base de données IGDB et CurseForge ;

un concurrent de Steam développé par Amazon sous le nom de code Vapor ;

les outils internes de Twitch pour améliorer la sécurité du service.

En plus de tous ces éléments, des internautes indiquent que les mots de passe « chiffrés » feraient aussi partie de la fuite. Frandroid n’a pas été encore en mesure de vérifier le contenu de l’archive, mais les intitulés des documents semblent bien correspondre aux informations ci-dessus.

Changez vos mots de passe

Au-delà des revenus des streamers les plus populaires qui sont déjà largement partagés sur les réseaux sociaux, c’est bien le sujet des mots de passe qui peut être préoccupant. Nous vous recommandons donc de changer votre mot de passe d’accès à votre compte Twitch, par précaution.

Comment changer son mot de passe Twitch.tv

Pour changer le mot de passe, la procédure est assez simple sur Twitch.

Rendez-vous dans les paramètres du compte, rubrique « Security and Privacy » Choisissez « change password » Rentrez votre mot de passe actuel Entrez votre code d’authentification en 2 étapes, si cette fonction est activée Entrez votre nouveau mot de passe Validez

Nous vous recommandons également d’activer l’authentification en deux étapes si ce n’est pas fait. Le plus simple est de passer par l’application Authy.