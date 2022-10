Superchargeurs : Tesla vient de franchir un nouveau cap en Europe

C'est officiel, l'Europe compte actuellement plus de 10 000 Superchargeurs Tesla. Un chiffre nettement supérieur à son rival Ionity.

Depuis son inauguration en 2012, le réseau de bornes rapides Superchargeurs de Tesla a très fortement évolué. Et il vaut mieux, car le nombre de véhicules de la marque en circulation a également explosé, notamment depuis le lancement de la Model 3. En effet, la firme californienne pourrait dépasser le million de voitures vendues cette année, en grande partie grâce à la berline et au Model Y, fabriqué dans l’usine allemande de Berlin.

Une nouvelle étape

Vendre beaucoup, c’est bien. Mais encore faut-il pouvoir alimenter en électricité toutes ces voitures. Car si la majorité des charges se font à domicile, comme l’avait rapporté une étude menée par Enedis, la recharge rapide est également indispensable. C’est donc pour cela que Tesla ne cesse de développer son propre réseau, alors que 13 stations ont été ouvertes en France en 2021, portant leur nombre total à 102 en fin d’année dernière. Mais Tesla a décidé de donner un vrai coup de collier, et a grandement accéléré la cadence.

Selon un communiqué de la marque, 90 nouveaux Superchargeurs ont été ouverts au cours des dernières semaines, répartis dans quatre stations, à Chambray-les-Tours (37), Annecy (74), Chalon-sur-Saône (71) et Agen (47). De nouvelles inaugurations qui portent à 125 stations au total, rendant alors accessibles plus de 1 500 bornes rapides, avec une puissance allant jusqu’à 250 kW.

Par ailleurs, 780 d’entre elles, réparties dans 50 stations, peuvent désormais être utilisées par des conducteurs de voitures électriques d’autres marques. Au total, ce programme est encore en phase de test et accessible dans 14 pays, pour un total de plus de 4 600 Superchargeurs répartis dans plus de 320 stations.

Un nombre symbolique

Mais ce n’est pas tout, car la marque vient surtout de passer un cap important, alors qu’elle annonce que son réseau de bornes rapides vient de passer le cap de 10 000 Superchargeurs sur le Vieux continent. Un nombre symbolique, atteint grâce à l’ouverture de six nouvelles stations, portant le total à 900, réparties dans 30 pays. Ainsi, et comme le décrit Tesla dans son communiqué, son réseau est actuellement le plus vaste d’Europe en ce qui concerne la recharge rapide. À titre de comparaison, Ionity possédait 1 582 bornes sur le territoire, dans 400 stations à la fin de l’année dernière.

En juin dernier, Tesla inaugurait son 35 000e Superchargeur à travers le monde, installé à Wuhan, en Chine. En France, neuf nouvelles stations devraient ouvrir d’ici à la fin de l’année, à Agen, Béziers, Honfleur, Villebon-sur-Yvette ou encore Chalon-sur-Saône. Pour l’heure, seules les bornes V2 et V3 sont en service, mais la firme devrait bientôt ouvrir son premier chargeur V4 en Arizona sous peu.

Cette nouvelle génération devrait afficher une puissance maximale de 350 kW et sera ouverte à tous les véhicules. Des panneaux solaires seront également installés, reliés à un Megapack capable de stocker jusqu’à 3 MWh.

