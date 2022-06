Superchargeurs Tesla : un nouveau cap symbolique vient d’être franchi

Tesla vient tout juste d'inaugurer son 35 000ème Superchargeur, situé à Wuhan, en Chine. Pas moins de 5 000 ont été installés au cours des six derniers mois.

Il est loin le temps où Tesla était encore une petite marque confidentielle, et où les Superchargeurs se comptaient sur les doigts de la main. Aujourd’hui, la firme d’Elon Musk propose une gamme complète, avec ses dernières Model 3 et Model Y et offre de nombreuses solutions de recharge à travers le monde.

Et pour cause, Tesla en compte plusieurs dizaines de milliers, alors que la branche chinoise vient d’annoncer sur Twitter l’inauguration de son 35 000ème Superchargeur. Celui-ci est ainsi situé à Wuhan, ville notamment connue pour ses multiples usines automobiles.

Cette nouvelle implantation, qui s’est déroulée le 10 juin dernier, marque donc une nouvelle étape dans le développement de la marque. Celle-ci a profité de l’évènement pour indiquer avoir installé pas moins de 5 000 Superchargeurs supplémentaires à travers le monde au cours des six derniers mois. Selon nos confrères d’InsideEVs, ce ne sont ainsi pas moins de 1 300 bornes qui ont été mises en service au cours du dernier trimestre.

We achieved a new milestone.🙌🏼

The 35,000th Supercharger landed in Wuhan, China today.📍

Tesla, owns the largest fast-charging network in the world.⚡ pic.twitter.com/yayJsUOgZp

— Tesla Greater China (@teslacn) June 10, 2022