Les BMW se métamorphosent avec le passage à Android

À l'occasion du CES de Las Vegas, BMW a annoncé quelques nouveautés importantes à venir sur ses modèles, à commencer par le système d'infodivertissement iDrive 9 qui passera sous Android.

En mars 2021, BMW a présenté son système multimédia iDrive 8. Il s’agit en quelque sorte d’une révolution pour le constructeur, puisque ce nouveau système d’exploitation a révolutionné les habitacles des BMW les plus modernes.

Ce système repose notamment sur une double dalle que nous retrouvons notamment sur les BMW iX, mais aussi la Série 3 restylée ou encore le nouveau BMW iX1. Ce système permet de se passer quasiment de commandes physiques et de passer pratiquement au tout tactile.

Pour une meilleure expérience client

Un peu plus d’un an et demi après sa présentation, BMW va apporter très prochainement d’importantes modifications à son système avec l’arrivée du système iDrive 9. Et le premier véhicule à en bénéficier, ce ne sera pas l’un des modèles porte-étendards du constructeur comme la nouvelle BMW i7, mais le « petit » SUV X1.

D’ici deux mois, le système BMW iDrive 9 va donc arriver sur les BMW X1 et iX1 avec une toute nouvelle interface utilisateur, de nouvelles fonctionnalités, et même une boutique d’applications. Il faut dire que l’ergonomie du BMW iDrive 8 laissait parfois à désirer, avec de nombreux menus et sous-menus rendant la navigation parfois compliquée. En revanche, pour les clients qui ont déjà reçu leur X1, ils ne pourront pas avoir de mise à jour avec l’iDrive 9.

En effet, d’après les propos de BMW rapportés par BMW Blog, « cela s’applique uniquement aux nouveaux véhicules de la chaîne de production, car la technologie iDrive 9 s’appuie sur une nouvelle unité centrale d’infodivertissement. Les BMW avec iDrive 8 déjà sur le terrain ne pourront pas être mises à niveau vers OS9. Bien sûr, cependant, ils continueront d’être mis à jour via les mises à jour logicielles à distance. »

BMW passe sous Android Automotive

Pour les modèles plus haut de gamme comme la nouvelle BMW i7 ou encore la future BMW i5, il s’agira d’un système multimédia iDrive 8.5, mais la marque indique qu’il sera pratiquement identique à l’iDrive 9. Pourquoi cette différence ? D’après BMW, c’est pour des raisons techniques et de plates-formes de codage que chaque voiture utilise.

Les BMW Série 5 ou Série 7, et la plupart des autres modèles BMW plu globalement, ont des systèmes basés sur Linux, tandis que le nouveau X1, et les futurs X2 et futures Mini ont des systèmes basés sur Android Automotive comme il était prévu depuis plusieurs mois. Ainsi, les systèmes iDrive mis à jour doivent être légèrement différents pour fonctionner avec chaque système.

Cependant, iDrive 8.5 et iDrive 9 seront identiques et auront la même interface utilisateur. Il y aura simplement quelques différences en termes de fonctionnalité. Par exemple, iDrive 8.5 ne pas de la boutique d’applications du système iDrive 9. Pour les allergiques au tout tactile, BMW a indiqué aussi travailler sur une commande vocale plus efficace.

