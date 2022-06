BMW i7 : il vous faudra probablement le permis poids lourds pour conduire sa version blindée

BMW dévoile une version blindée de sa nouvelle i7 électrique, quelques mois après la berline standard. Avec un poids pouvant dépasser les 3,5 tonnes, un permis spécifique serait nécessaire pour la conduire.

Cela fait de nombreuses années déjà que BMW propose des véhicules blindés pour ses clients. Le dernier en date est une version revue en profondeur du X5, qui peut notamment résister à des attaques d’AK-K47 et d’explosifs. Plusieurs niveaux de protection sont alors disponibles dans la gamme, en fonction des besoins.

Quelques mois après avoir dévoilé sa nouvelle i7 électrique, la firme bavaroise serait actuellement en train de développer une version blindée, selon Forbes. Si rien n’a été officiellement annoncé par BMW, le média cite des sources internes, qui auraient confirmé cette information.

La première BMW électrique blindée

Selon le magazine économique, une annonce officielle devrait être faite par BMW juste après le sommet du G7, qui aura lieu du 26 au 28 juin prochain en Allemagne. Il s’agirait alors de la toute première voiture blindée de la marque équipée d’une motorisation 100 % électrique. Si la fiche technique n’a pas été révélée, cette version devrait reprendre celle du modèle standard, forte de 544 chevaux et embarquant une batterie de 101,7 kWh.

D’après Forbes, cette déclinaison devrait logiquement voir son poids grimper, alors que la BMW i7 standard pèse déjà pas moins de 2 700 kilos. L’équipement spécifique à cette version, ainsi que le blindage, devraient alors ajouter près de 700 kilos sur la balance. Le poids total devrait donc attendre les 3,4 tonnes à vide.

Or, un permis poids lourd est nécessaire dès lors que le PTAC (poids total autorisé en charge) dépassé les 3,5 tonnes. Outre la voiture en elle-même, cette valeur comprend le poids des bagages et équipements, le poids des accessoires de transport (coffre de toit) et le poids du conducteur et des passagers. Autrement dit, la barre des 3,5 tonnes pourrait être facilement franchie.

Une autonomie en baisse ?

Un autre problème se pose toutefois, celui de l’autonomie. Car si BMW ne prévoit pas d’offrir une batterie plus grande à sa berline électrique, celle-ci ne serait alors probablement pas en mesure de parcourir les 590 à 625 kilomètres WLTP de la version standard. Le 0 à 100 km/h, actuellement réalisé en 4,7 secondes, devrait lui aussi être fortement impacté par la hausse de poids.

Pour l’instant, on ne sait encore pas grand-chose sur cette future version blindée, qui devrait prendre le nom de BMW i7 Protection. Selon Forbes, plusieurs niveaux d’équipements et de blindage seraient proposés, permettant à la carrosserie de résister à des tirs d’armes légères jusqu’à des charges explosives. Cette nouvelle arrivante pourrait être dévoilée au cours des prochains mois.

