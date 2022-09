BMW lance une voiture électrifiée de 653 ch limitée à 140 km/h

BMW dévoile son nouveau XM, un grand SUV hybride rechargeable affichant une puissance démentielle, mais une autonomie un peu décevante en mode 100 % électrique.

Si BMW avait jusqu’alors un petit train de retard par rapport à certains de ses rivaux en ce qui concerne l’électrification de sa gamme, la firme allemande met depuis quelques années les bouchées doubles pour rattraper l’écart. Et atteindre ses objectifs. En effet, celle-ci prévoit que la moitié de sa gamme soit électrifiée d’ici la fin de la décennie, avec un tiers de modèles 100 % électriques.

Des performances folles sur le papier

Si la marque à l’hélice propose aujourd’hui une large gamme de voitures électriques, avec les i3, i4, iX, iX3 ou encore i7, elle continue également à croire en l’hybride rechargeable. C’est notamment pour cela qu’elle a dévoilé en novembre 2021 le concept XM, un grand SUV électrifié annoncé comme le modèle le plus puissant de la gamme.

Quelques mois plus tard, voilà que la version de série voit enfin le jour, dévoilant alors ses performances plutôt intéressantes. Jugez plutôt : un V8 4,4 litres essence et un moteur électrique développant pas moins de 653 chevaux, pour un couple de 800 Nm. Le tout est alors envoyé vers les quatre roues via une boîte M à huit rapports. Mais si le 0 à 100 km/h est réalisé en 4,3 secondes, la vitesse de pointe est tout de même bridée à 140 km/h… en mode 100 % électrique. En mode hybride, celle-ci est limitée électroniquement à 270 km/h.

La voiture de série la plus puissante de BMW

Une version encore plus performante viendra également étoffer la gamme à l’automne 2023. Baptisée BMW XM Red Label, celle-ci est annoncée comme la voiture de série la plus puissante de l’histoire de BMW M, avec une puissance de 748 chevaux pour 1 000 Nm de couple.

Quelle que soit la version, le SUV est doté du système BMW IconicSounds Electric, développé en partenariat avec le compositeur Hans Zimmer. Celui-ci permet au conducteur de profiter d’un son inédit lorsque la voiture fonctionne en mode électrique. Celui-ci est alors amplifié en mode Sport et Sport Plus, comme l’explique le communiqué de la marque.

Une consommation gargantuesque

Sur le papier, le grand SUV a donc quasiment tout pour plaire. D’autant plus qu’il est équipé d’une grosse batterie affichant une capacité brute de 29,5 kWh (25,7 kW utiles), qui pourrait laisser penser à une autonomie importante. Mais celle-ci est est pourtant affichée entre 82 et 88 kilomètres selon le cycle WLTP, ce qui reste quelque peu décevant.

Autre déconvenue, la consommation électrique, affichée entre 28,93 et 30,1 kWh/100 km. Un chiffre très élevé, que l’on doit notamment au poids éléphantesque de l’auto, affiché à 2 710 kilos selon la fiche technique. De son côté, la consommation de carburant oscille entre 1,5 et 1,6 l/100 km WLTP. Mais ces chiffres doivent être pris avec des pincettes, car les tests sont généralement réalisés dans des conditions optimales, pas du tout proches de la réalité en ce qui concerne les voiturs hybrides rechargeables.

Le problème des hybrides rechargeables

D’ailleurs, comme l’avait détaillé une récente étude, les chiffres des homologations de modèles hybrides rechargeables sont généralement bien plus optimistes que dans la réalité, car les tests se déroulent majoritairement en mode électrique. Les données sont donc considérablement biaisées. Dès 2027, la part d’électricité utilisée pour le test de consommation devrait alors réduire suite à une décision de l’Union européenne, ce qui devrait entraîner une hausse de la consommation de carburant indiquée sur les fiches techniques.

Une mesure qui pourrait alors précipiter le déclin de l’hybride rechargeable, qui ne sera plus éligible au bonus écologique de 1 000 euros dès l’année prochaine. Si BMW continue encore à croire à cette motorisation, la firme allemande développe aussi sa gamme électrique, alors qu’elle a dévoilé en août dernier un prototype doté de quatre moteurs électriques hautes performances, qui pourrait préfigurer une future gamme sportive M.

