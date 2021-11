BMW XM : voici la BMW la plus puissante jamais créée

Il mesure plus de cinq mètres de long, pèse environ 2,5 tonnes et a l’air agressif : le nouveau SUV XXL Concept XM de BMW a suscité une vague de critiques. Officiellement, cependant, la voiture est considérée comme la BMW la plus puissante jamais créée.

Une énorme calandre à l’avant, quatre échappements angulaires, beaucoup d’arêtes et de lignes nettes entre les deux : BMW a polarisé le monde de l’automobile avec le monstrueux SUV Concept XM, présenté à l’événement Art Basel à Miami (Etats-Unis).

750 ch et 1 000 Nm de couple, mais 80 km seulement en mode 100 % électrique

De nombreux constructeurs équipent actuellement les SUV lourds de motorisations hybrides rechargeables afin, au moins, d’apparaître plus propres sur le papier et de répondre aux exigences environnementales. A priori, c’est ce que prépare BMW avec le concept XM. Cet hybride rechargeable semble plutôt conçu pour séduire principalement les clients américains. C’est sans doute pour cette raison qu’il a été présenté en Floride.

Ses dimensions sont luxuriantes : 5,11 m de long, 2,20 m de large et 1,73 m de haut. La production du modèle de série devrait commencer sous peu… pour une commercialisation dès 2022. C’est un monstre… la BMW de 2022 la plus puissante à n’en pas douter : 750 ch et 1 000 Nm de couple dans un gigantesque V8. Quant à son autonomie en 100 % électrique, elle est de seulement 80 kilomètres (WLTP).

L’intérieur est doté d’un cuir d’aspect vintage, avec un écran incurvé qui combine le tableau de bord et l’écran d’infodivertissement en un seul design.

Avec cette proposition, BMW veut concurrencer la Lamborghini Urus, la Bentley Bentayga et la Rolls Royce Cullinam. On est donc dans une catégorie au-dessus des 100 000 euros. En attendant, BMW souffre de la pénurie de semi-conducteurs actuelle. A tel point que la marque allemande a retiré les écrans tactiles de certains modèles produits cette année.

