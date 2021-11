Certaines voitures BMW n’auront pas d’écrans tactiles en raison d’une pénurie de puces

Le groupe allemand BMW est obligé de faire quelques concessions pour pouvoir continuer de produire des véhicules dans le contexte actuel.

En France, faute de semi-conducteurs, Renault a fermé de nombreuses usines au troisième trimestre. De son côté, le groupe allemand BMW s’adapte comme il peut. BMW abandonne les écrans tactiles sur un grand nombre de ses nouvelles voitures en raison de la pénurie de puces.

Lien YouTubeS’abonner à Frandroid

Des constructeurs autos qui s’adaptent, comme ils peuvent

Au lieu de l’écran tactile, les utilisateurs utiliseront un contrôleur iDrive Controller dans la console centrale, qui présente des capacités de type pavé tactile. C’est une option de saisie qui n’est pas forcément au goût de tout le monde. BMW compte néanmoins faire baisser le prix des factures de 500 dollars pour compenser la perte de cette fonctionnalité.

Les modèles concernés sont la Série 3 et les SUV X5, X6 et X7 (les voitures électriques du catalogue ne sont pour le moment pas concernées), d’après Autoblog et Edmunds. Ils perdront également l’accès à la fonction BMW Backup Assistant. Cette fonction, qui a été introduite en 2019, permet de sauvegarder le trajet d’une voiture pour le reproduire en marche arrière. Cela est très pratique pour sortir de certaines conditions.

Tous les constructeurs automobiles sont touchés par cette pénurie. De son côté, Tesla a conçu 17 versions de son logiciel pour adapter sa production en fonction des pénuries de semi-conducteurs. La demande en puces électroniques a explosé lors de la reprise d’activité post-Covid, alors qu’au même moment la production de ces composants a été très touchée par la crise.

La capacité de production des quelques fondeurs qui se partagent le marché des semi-conducteurs, dont le leader mondial TSMC, reste bien au-dessous de la demande mondiale. Il faudra encore plusieurs mois, voire des années, estime un expert français, pour que la situation se stabilise

Pour suivre Frandroid, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, tests, dossiers, bons plans et regarder nos dernières vidéos YouTube.