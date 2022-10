Le Volvo EX90 dévoile sa console centrale, la sécurité avant-tout

Sobre et moderne, voilà comment on pourrait définir la console centrale qui équipera le futur Volvo EX90. On en apprend davantage sur les écrans, l'interface et la philosophie du constructeur sino-suédois.

Le remplaçant de l’énorme XC90, le SUV 7 places, est connu, il s’agit du EX90. Mais, finalement, on connaît peu de choses sur lui, Volvo distille les informations au compte-goutte. Cette fois-ci, on va parler de l’intérieur, et plus spécifiquement du tableau de bord.

Deux écrans

Ce n’est pas si simple de concevoir un tableau de bord d’une voiture moderne. L’écran doit-il être en position verticale ou horizontale ? De quelle taille ? Les instruments doivent-ils prendre place sur un écran dédié ou un affichage tête haute ? Les questions sont légitimes, puisque ces écrans donnent accès à toutes les fonctions de la voiture, mais qu’ils peuvent aussi perturber le conducteur.

De son côté, Volvo connu avant-tout pour l’importance qu’il accorde à la sécurité, a décidé de proposer une approche qui garantit que seules les informations les plus vitales sont affichées ou demandées. L’objectif est que le conducteur reste concentré sur la route. Comme c’est le cas sur de nombreux véhicules, les informations de conduite importantes sont contenues dans un groupe d’instruments directement derrière le volant. Les autres informations, comme la navigation, les médias et tout ce qui est lié à la connectivité, ainsi que diverses commandes, sont affichées sur un grand écran d’infodivertissement dans la console centrale.

Cependant, les informations présentées dépendront de la situation. Par exemple, différentes informations seront affichées si vous êtes garé ou en voiture, ou au milieu d’un appel téléphonique. Il y aura également une barre contextuelle qui proposera des suggestions d’actions les plus adaptées à la situation dans laquelle vous vous trouvez. En résumé : Volvo vous promet la bonne information au bon moment. Volvo veut moderniser son intérieur, le groupe sino-suédois utilise déjà Android Automotive, tout en garantissant que la sécurité reste sa priorité. Difficile équation…

On remarque que sur les photos partagées, l’interface utilisateur est beaucoup plus sobre que celle que l’on connaît. Volvo s’éloigne de l’interface de base d’Android Automotive. L’image de une montre bien les différents blocs, dont Google Maps et Spotify, sur l’écran centrale en position verticale. On sait que l’EX90 utilisera un processeur Qualcomm Snapdragon pour l’infodivertissement, avec la prise en charge du moteur 3D Unreal Engine.

Enfin, on remarquera que cette console présente peu boutons physiques. Tous ceux qui du XC90 actuel ont été supprimés dans l’EX90 ainsi que les énormes évents HVAC. C’est donc très sobre.

Ride Pilot, l’autopilote à la sauce Volvo

Bien que la conduite autonome ne soit pas disponible au lancement, Volvo développe une fonctionnalité appelée Ride Pilot, cette dernière offre de véritables déplacements sans intervention sur autoroutes. Peu de détails sont donnés, cela fera sans doute l’objet d’une prochaine annonce. Rappelons, au passage, que l’on ne connaît pas encore l’apparence finale du EX90.

Dans tous les cas, Volvo continue sa croisade pro-sécurité. Auparavant, ils ont massivement communiqué sur une fonction pour éviter d’oublier bébé à bord. Ce EX90 pourra être commandé dès 2023, on s’attend à de premières livraisons en 2024.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.